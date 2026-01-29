La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con representantes del sector financiero para dialogar sobre los avances y próximos proyectos del Plan México, los cuales serán dados a conocer en los siguientes días. Durante la reunión se analizó cómo fortalecer la implementación del plan y convertirlo en un mecanismo operativo con mayor impacto.

El encuentro se llevó a cabo por invitación directa de la Presidencia y contó con la participación de figuras clave como la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; y el titular de la Agencia Digital, José Antonio Merino.

El Gobierno se reunió con los banqueros del país, en el marco del Plan México Fuente: EFE José Méndez

En la reunión participaron también los directores de los principales bancos que operan en México, entre ellos BBVA, Santander, Banamex, HSBC, Inbursa, Multiva, Mifel y Nu. Asimismo, asistieron el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, y directivos de instituciones financieras internacionales como JP Morgan y Barclays.

Detalles del encuentro entre el Gobierno y sector bancario

Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte señaló que uno de los temas centrales fue identificar las necesidades financieras del Plan México y definir el papel que puede desempeñar la banca en su fondeo.

“Los bancos funcionamos como el vínculo entre quienes cuentan con los recursos y quienes los requieren” , afirmó durante una conferencia posterior, al destacar la importancia de mantener un sistema financiero eficiente y bien articulado.

El directivo agregó que las instituciones bancarias asumieron compromisos para ampliar el otorgamiento de crédito y fortalecer la bancarización en el país, siendo la digitalización uno de los pilares principales de la estrategia.

¿En qué consiste el Plan México?

Se trata de una estrategia nacional cuyo objetivo es impulsar una transformación profunda de la economía nacional, basada en los siguientes puntos clave:

Industrialización

Innovación tecnológica

Inclusión social

Se acudirá a la inversión pública y privada para reducción de trámites y fortalecimiento de sectores estratégicos, con el fin de construir una economía más competitiva y con beneficios compartidos hacia 2030.

La iniciativa plantea objetivos ambiciosos orientados a dinamizar la economía a través del aumento de la inversión nacional y de la inversión extranjera directa, así como a elevar el contenido nacional en industrias clave, especialmente en áreas como la manufactura avanzada.

El plan también destaca la importancia de una planeación estratégica para aprovechar el fenómeno del nearshoring, atrayendo capitales interesados en producir tanto para la exportación hacia Estados Unidos y Canadá como para abastecer el mercado interno.