El lunes 2 de febrero de 2026 México conmemora el 109 Aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. Este día feriado oficial implica la suspensión de labores en instituciones gubernamentales, ausencia de clases y el cierre generalizado de sucursales bancarias en todo el territorio nacional.

No obstante, la situación no será la misma para todas las instituciones financieras. La Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró que, pese a tratarse de un día festivo, los bancos ubicados dentro de almacenes comerciales y supermercados mantendrán sus puertas abiertas en horarios habituales.

Cadenas como Soriana, Bodega Aurrera, Walmart y Chedraui albergan servicios de instituciones como BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC e Inbursa, además de las sucursales de Elektra que incluyen espacios para Banco Azteca.

Horarios de atención durante el feriado

Las sucursales bancarias en centros comerciales operarán en sus horarios regulares, generalmente de 9:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. Sin embargo, cada plaza comercial maneja sus propios tiempos, por lo que se sugiere verificar previamente el horario específico de la sucursal que se planea visitar.

Los servicios disponibles en estas sucursales incluyen:

depósitos y pagos a cuentas

liquidación de tarjetas de crédito

pago de servicios.

También será posible realizar retiros de efectivo mediante compras con tarjeta de débito en los establecimientos comerciales.

Alternativas para operaciones bancarias

Para quienes requieran retirar efectivo, existen opciones adicionales como tiendas Oxxo, aunque esta operación genera el cobro de una comisión. Los cajeros automáticos representan otra alternativa disponible durante el día festivo.

La ABM recordó a los usuarios que el país cuenta con más de 65 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios. Adicionalmente, la banca digital y telefónica mantienen operaciones las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Respecto a los pagos con vencimiento el 2 de febrero, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que cuando la fecha límite coincida con un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin penalización.