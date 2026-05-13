Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dio a conocer el diseño de Olinia, el primer minivehículo eléctrico mexicano. El 7 de junio podrán conocer el primer prototipo físico, en el marco del Mundial de Fútbol 2026, y su producción iniciará en 2027. Roberto Capuano Tripp, director del proyecto Olinia, resaltó que México se encuentra entre los 7 fabricantes más importantes del mundo, junto con China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania y México y todos ellos tienen una marca nacional, excepto México. “Frente a esa realidad, Olinia es una decisión de transformación, que el diseño, la investigación y el desarrollo que hacemos en México también se conviertan en una marca nacional”, declaró Capuano Tripp. En enero de 2025 se anunció el proyecto. Han sido 18 meses de trabajo desarrollado por científicos mexicanos de las mejores universidades del país, entre las que se encuentran el Tecnológico Nacional de México, en Puebla, y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Capuano presumió que Olinia es un automóvil 100% eléctrico, por lo cual, “cuesta muy poco operarlo, inclusive menos que una moto, y puede cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio”. Además resaltó que Olinia operará a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Este proyecto tecnológico e industrial se está llevando a cabo en Puebla. La producción de Olinia está basada, de acuerdo con Capuano, en las mejores prácticas automotrices y en las necesidades de los conductores mexicanos tanto en las ciudades como en los pueblos. En un video institucional se dio a conocer a parte del equipo que encabeza el proyecto y se aseguró que ya han superado las pruebas de seguridad y desempeño. Aunque se mencionó en repetidas ocasiones que el precio será accesible, no se ha dado a conocer cuánto costará adquirir este vehículo eléctrico. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en julio se estará presentando también el Olinia de carga.