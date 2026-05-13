La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un nuevo megapuente para estudiantes y docentes de la Ciudad de México (CDMX). La medida provocó sorpresa entre muchas familias porque se combinarán dos suspensiones consecutivas con el fin de semana, lo que dejará cuatro días sin clases en distintos niveles educativos. Cabe destacar que la suspensión no solo incluye a estudiantes, sino también a docentes, personal directivo y trabajadores de apoyo en escuelas públicas. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que el jueves 14 de mayo no habrá actividades escolares en planteles de educación básica y superior de la capital del país. El descanso del 14 de mayo se suma además al viernes 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Maestro en México y en la que la SEP suspende clases cada año a nivel nacional. Las autoridades explicaron que la medida busca reconocer el trabajo realizado por maestras, maestros y personal educativo. Con esto, estudiantes y docentes tendrán un puente de cuatro días consecutivos, ya que el descanso quedará unido al sábado y domingo. La suspensión aplicará para: El calendario escolar de la SEP también contempla otro fin de semana largo antes de terminar mayo y será el viernes 29 de mayo no habrá clases debido a la realización de una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad destinada únicamente a docentes y directivos. Ese descanso volverá a generar un puente de tres días para millones de alumnos en todo el país. Las escuelas que suspenderán actividades el 29 de mayo son: Hasta el momento, la SEP no informó nuevos cambios en el calendario escolar 2025-2026. Sin embargo, el tema sigue generando interés entre padres, estudiantes y maestros por posibles ajustes futuros.