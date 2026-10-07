La vivienda en la zona metropolitana de Mérida aumentó 11% anual en precio, mientras las rentas de casas avanzaron 7.9%, en un mercado donde el crecimiento de la población, la formación de nuevos hogares y la llegada de residentes de otras entidades y de Estados Unidos mantienen la demanda, de acuerdo con Tinsa México by Accumin.

La zona metropolitana suma alrededor de 1.4 millones de habitantes y genera poco más de 10,000 nuevos hogares cada año. A esto se añade un incremento cercano a 80% en la inmigración entre 2010 y 2020, principalmente por motivos familiares, seguido del acceso a vivienda y razones económicas.

El crecimiento demográfico se concentra principalmente entre adultos de 35 a 59 años, que representan 33% de la población, y personas de 20 a 34 años, con 25%. La población económicamente activa asciende a 616,829 personas, mientras que el ingreso promedio por hogar es de MXN$ 30,961.

Mérida tiene más de 12,000 viviendas nuevas disponibles

La demanda ocurre en un mercado que mantiene una oferta amplia de vivienda nueva. Tinsa registra 291 proyectos a la venta, con un inventario de 12,816 unidades y ventas trimestrales de 2,314 viviendas.

Tres de cada cuatro unidades disponibles son casas, mientras que 25% corresponde a vivienda vertical. Los desarrollos tienen un promedio de 96 unidades y se concentran principalmente en el norte de Mérida.

Por segmento, la vivienda Residencial representa 51% de la oferta, seguida por la Media, con 18%, y Residencial Plus, con 16%.

En ventas, el segmento Medio concentra la mayor participación, con 41%, seguido por el Tradicional, con 31%, y el Residencial, con 18%. La absorción promedio es de 2.7 unidades al mes por proyecto.

El comportamiento también cambia entre municipios. Umán registra la mayor absorción en vivienda Popular, con 11.5 unidades, y Tradicional, con 14.6; Kanasín lidera en el segmento Medio, con 13.2 unidades. Mérida concentra principalmente la absorción de vivienda Tradicional y Media.

Algunas zonas ya superan los MXN$100,000 por metro cuadrado

El aumento de la demanda también se refleja en los valores de la vivienda. En zonas como Centro, Temozón y Country, los precios máximos ya superan los MXN$100,000 por metro cuadrado.

El mercado de renta presenta un comportamiento similar, aunque con distintos ritmos: las casas aumentan 7.9% anual, frente a un crecimiento de 3% en los departamentos.

La oferta de alquiler está concentrada principalmente en vivienda horizontal. Entre las zonas con mayores niveles de rentabilidad para renta se encuentran Zodzil Norte, con 9.8%; Dzityá, con 7.7%; Conkal, con 7.3%, y Cholul, con 6.9%.

Para Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México, el crecimiento de la población y la formación constante de hogares están modificando la demanda inmobiliaria de la zona.

“La zona conurbada de Mérida ha dejado de ser una promesa para convertirse en un mercado inmobiliario maduro y consolidado”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, la inmigración y el crecimiento de los hogares han generado una demanda constante de vivienda, que se refleja en el incremento de los precios y en el comportamiento del mercado de renta.