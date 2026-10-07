La vivienda en la zona metropolitana de Mérida aumentó 11% anual en precio, mientras las rentas de casas avanzaron 7.9%, en un mercado donde el crecimiento de la población, la formación de nuevos hogares y la llegada de residentes de otras entidades y de Estados Unidos mantienen la demanda, de acuerdo con Tinsa México by Accumin.
La zona metropolitana suma alrededor de 1.4 millones de habitantes y genera poco más de 10,000 nuevos hogares cada año. A esto se añade un incremento cercano a 80% en la inmigración entre 2010 y 2020, principalmente por motivos familiares, seguido del acceso a vivienda y razones económicas.
El crecimiento demográfico se concentra principalmente entre adultos de 35 a 59 años, que representan 33% de la población, y personas de 20 a 34 años, con 25%. La población económicamente activa asciende a 616,829 personas, mientras que el ingreso promedio por hogar es de MXN$ 30,961.
Mérida tiene más de 12,000 viviendas nuevas disponibles
La demanda ocurre en un mercado que mantiene una oferta amplia de vivienda nueva. Tinsa registra 291 proyectos a la venta, con un inventario de 12,816 unidades y ventas trimestrales de 2,314 viviendas.
Tres de cada cuatro unidades disponibles son casas, mientras que 25% corresponde a vivienda vertical. Los desarrollos tienen un promedio de 96 unidades y se concentran principalmente en el norte de Mérida.
Por segmento, la vivienda Residencial representa 51% de la oferta, seguida por la Media, con 18%, y Residencial Plus, con 16%.
En ventas, el segmento Medio concentra la mayor participación, con 41%, seguido por el Tradicional, con 31%, y el Residencial, con 18%. La absorción promedio es de 2.7 unidades al mes por proyecto.
El comportamiento también cambia entre municipios. Umán registra la mayor absorción en vivienda Popular, con 11.5 unidades, y Tradicional, con 14.6; Kanasín lidera en el segmento Medio, con 13.2 unidades. Mérida concentra principalmente la absorción de vivienda Tradicional y Media.
Algunas zonas ya superan los MXN$100,000 por metro cuadrado
El aumento de la demanda también se refleja en los valores de la vivienda. En zonas como Centro, Temozón y Country, los precios máximos ya superan los MXN$100,000 por metro cuadrado.
El mercado de renta presenta un comportamiento similar, aunque con distintos ritmos: las casas aumentan 7.9% anual, frente a un crecimiento de 3% en los departamentos.
La oferta de alquiler está concentrada principalmente en vivienda horizontal. Entre las zonas con mayores niveles de rentabilidad para renta se encuentran Zodzil Norte, con 9.8%; Dzityá, con 7.7%; Conkal, con 7.3%, y Cholul, con 6.9%.
Para Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence México, el crecimiento de la población y la formación constante de hogares están modificando la demanda inmobiliaria de la zona.
“La zona conurbada de Mérida ha dejado de ser una promesa para convertirse en un mercado inmobiliario maduro y consolidado”, afirmó.
De acuerdo con el directivo, la inmigración y el crecimiento de los hogares han generado una demanda constante de vivienda, que se refleja en el incremento de los precios y en el comportamiento del mercado de renta.
Así, el mercado inmobiliario de Mérida enfrenta un escenario en el que la demanda continúa creciendo al mismo tiempo que los precios de la vivienda avanzan a doble dígito, mientras la oferta nueva mantiene una fuerte concentración en casas y en los segmentos Residencial y Medio.