Fernando Chico Pardo tiene una larga carrera como especialista en finanzas, mercado de capitales e inversiones, y mantener a Banamex como pilar de México es un “compromiso profundamente personal” para el nuevo presidente del Consejo de Administración del banco.

Sin embargo, el camino no es del todo llano. A principios de este siglo, Banamex era el banco más grande del país por el número de activos, hasta la compra que hizo Citi en 2001.

A partir de ese momento, Banamex perdió impulso, debido a la presión de fuertes competidores nacionales e internacionales, como BBVA, Santander o Banorte.

Actualmente, Banamex es el cuarto banco más grande por el número de activos, superado por la terna anteriormente mencionada.

Retos por delante

Abraham Vergara, director de la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR México), dijo en entrevista a El Cronista que los retos principales de Chico Pardo al frente de Banamex se concentran en el retorno sobre el capital (ROE), mantener una cartera de crédito sana y solventar los ciclos económicos del país.

“Frente a competidores como pueden ser BBVA, Santander o Banorte, Banamex reporta un ROE considerablemente inferior. Esto le genera una menor capacidad para poder crear valor y para poder traer inversionistas en una futura oferta pública”, mencionó el académico.

Chico Pardo compró 25% de las acciones de Banamex, pero el resto de los títulos del banco se venderán a través de una Oferta Pública Inicial, en fecha por definir, según informó Citi.

El segundo, según el especialista, es consecuencia de la separación de Citi, pues Banamex enfrenta un aumento en sus niveles de morosidad.

“Esto ha hecho que haya una mayor mayor concentración en la cartera de consumo. Y esto lo que representa es un riesgo de crédito mayor, sobre todo ante ciclos económicos adversos, hacia la incertidumbre que presenta el país”, comentó.

Además, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la institución financiera ha experimentado una caída en clientes de tarjetas de crédito entre 2010 y 2025.

Hace 15 años, Banamex tenía 7.5 millones de tarjetas de crédito activas, mientras que en la actualidad, se ubica en aproximadamente 5.9 millones de tarjetas.

Sin embargo, el número de cuentas de nómina presenta una tendencia a la inversa, al pasar de 4.8 millones a 9.5 millones en el mismo periodo.

Ventajas de Banamex

Abraham Vergara expresa que Banamex es una de las marcas más reconocidas en México con una amplia base de clientes y una diversidad de productos que le dan solidez.

“Es una de las marcas bancarias más reconocidas en México con una base de clientes extensa, una red institucional que está consolidada y estamos hablando de más de un siglo de operación”, dijo.

Banamex cuenta con Casa de Bolsa, Afore, pensiones y seguros, lo que le permite diversificar sus ingresos, añadió el experto de UNIR.

Al mismo tiempo, el banco debe “calentar el mercado” y lograr generar atractivo entre los inversionistas para lograr una OPI exitosa.

“Es necesario gestionar esta percepción y poder fortalecer su perfil crediticio, pues se va a convertir en uno de los pilares fundamentales para poder reducir costos de fondeo y poder expandir el negocio”, añade Vergara.