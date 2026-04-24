La actividad económica no logra arrancar del todo en el primer trimestre de este año, pues el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de febrero se mantiene con un bajo ritmo, lo que provocaría una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre. De acuerdo con el Inegi, el IGAE tuvo un crecimiento mensual de apenas 0.1% en comparación con el resultado de enero, a lo que se suma una contracción anual de 0.3%. El resultado incumplió con las expectativas de Banamex, que esperaba un alza de 0.6% mensual y de 0.5% anual. Este incremento marginal sigue a la caída mensual de 0.7% de enero. La combinación del lento arranque de enero y febrero causaría una caída trimestral de 0.6% para el periodo enero-marzo, estimó el banco. “El bajo crecimiento del IGAE de febrero es una mala noticia para el PIB del primer trimestre, pues asumiendo que en marzo se observa una contracción mensual de 0.01% (como lo anticipa el IOAE), el PIB mostraría una contracción trimestral de 0.78% y un crecimiento anual de 0.69%. Es importante recordar que las cifras del IGAE y el IOAE tienden a ser revisadas, en ocasiones de forma significativa”, coincidió Banco Base. De acuerdo con Banamex, el resultado de febrero se explica por un avance mensual de 0.4% en la producción industrial, que fue compensado en gran medida por disminuciones en los sectores primario y de servicios (0.3% y 0.1%, respectivamente). Al interior de las actividades secundarias, se observó crecimiento mensual en la minería (0.57%), construcción (0.30%) y manufacturas (0.71%), y se registró contracción mensual solamente en los servicios básicos (-1.44%). Mientras tanto, las actividades primarias se contrajeron 0.26% en febrero, retrocediendo por segundo mes consecutivo. Las actividades terciarias cayeron 0.05% mensual, retrocediendo por segundo mes consecutivo. Al interior, el peor desempeño se observó en los sectores de: servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, que cayeron 4.76%, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con un retroceso de 1.33% mensual y servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos, con un retroceso de 1.22%. No todos los sectores mostraron deterioro, pues el comercio al por menor creció 0.77%, actividades legislativas creció 0.50% y servicios inmobiliarios y de alquiler creció 0.26%. Pese al lento inicio, Banamex prevé que se acelere la economía en los próximos trimestres, apoyada principalmente en una ligera recuperación de la inversión pública y privada a medida que la incertidumbre se modera y el subejercicio del gasto público se disipe, un fortalecimiento del consumo asociado a un mayor dinamismo del empleo formal, y en una expansión sostenida de las exportaciones impulsada por una posición arancelaria en EUA mejor que la del resto del mundo. “Así, estimamos un crecimiento acumulado del PIB para 2026 de 1.6%. Sin embargo, la atonía de la actividad observada en los primeros meses del año sesga significativamente a la baja esta proyección”, advierte el banco.