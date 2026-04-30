Citi anunció que ya se concretó la venta de 22.6% del 24% total de la participación accionaria de Banamex que fue anunciada apenas unos meses atrás. Mientras el proceso de venta avanza, el banco presidido por Fernando Chico Pardo ya está tocando la puerta de los mercados, pues de acuerdo con Bloomberg, la institución financiera busca vender bonos en dólares. Una fuente cercana al asunto señaló a la agencia que el precio inicial estimado para los bonos en dólares con vencimiento a 2036 ronda 7%. Los bonos incluyen una opción de compra a los cinco años. Se espera que la operación se concrete hoy mismo. “El resurgimiento de Banamex como actor controlado localmente lo posiciona favorablemente para recuperar cuota de mercado en un mercado que sigue premiando a las marcas locales sólidas”, señaló a Bloomberg Roger Horn, estratega sénior de crédito de mercados emergentes en Mariva Capital Markets. Mientras tanto, la calificadora Moody’s Ratings, otorgó una nota de Baa2 a los bonos, dos escalones por encima del grado especulativo, pero indicó que podría rebajar la calificación de la deuda subordinada del banco a medida que disminuya el apoyo de Citi a Banamex. Citigroup es el coordinador global y el agente colocador principal, mientras que BTG Pactual, Credit Agricole y Société Générale también participan como agentes colocadores. Citi señaló que las inversionistas en las operaciones anunciadas en febrero recibieron las autorizaciones requeridas de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) y se cumplieron todas las condiciones de cierre. Además, aclaró que se espera que la venta de la participación del 1.4% restante se cierre en los próximos meses. Citi adelantó que no espera realizar ventas adicionales este año, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor. “Nos complace cerrar estas operaciones con un grupo de inversionistas de renombre, cuyo compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional. Por su parte, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, destacó que el cierre de estas operaciones, sumado a su adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que acerca a Banamex a completar el proceso de desconsolidación de Citi.