El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que el próximo 4 de junio entrará en operación la Línea 5 del transporte público, un nuevo sistema de electromovilidad que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Durante la inauguración de la Expo ANTAD 2026, celebrada el 19 de mayo, el mandatario explicó que este proyecto forma parte de las obras de modernización impulsadas rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Estamos trabajando también en la limpieza de contaminación visual alrededor del aeropuerto y el 4 de junio inauguraremos este nuevo sistema de transporte público”, señaló.

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El nuevo servicio contará con unidades eléctricas equipadas con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita y tecnología sueca de última generación.

¿Cuál será el recorrido de la Línea 5?

La Línea 5 tendrá tres trayectos principales:

Conexión hacia el Estadio Guadalajara y las líneas 1 y 3 del sistema de transporte. Ruta directa al Centro Histórico de Guadalajara. Conexión con Expo Guadalajara.

Pablo Lemus destacó que estas obras buscan consolidar a Guadalajara como una de las ciudades más modernas y competitivas de América Latina, especialmente ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026.

Jalisco invierte millones en movilidad y modernización

El gobernador informó que el estado destinó alrededor de 11,000 millones de pesos para mejorar el acceso desde el aeropuerto hacia la ciudad.

Entre las obras realizadas se encuentran:

Ampliación de vialidades.

Construcción de banquetas y ciclovías.

Mejoras en iluminación.

Reforestación y arbolado urbano.

Reducción de contaminación visual.

“El acceso desde el aeropuerto hacia Guadalajara necesitaba una transformación importante y estamos aprovechando el impulso del Mundial para concretarla”, afirmó.

Además, el gobierno estatal contempla una inversión de 24,000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera en la entidad, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial.

Mejora de transporte público rumbo al Mundial 2026

Se estima que Guadalajara recibirá más de 600,000 visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que las autoridades proyectan que la Línea 5 ayude a reducir hasta 30% los tiempos de traslado entre el aeropuerto , la zona hotelera y el Centro Histórico.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara es actualmente el tercero con mayor tráfico aéreo del país, con cerca de 18.9 millones de pasajeros registrados el año pasado.

En cuanto a las nuevas unidades eléctricas tipo e-BRT, estas tendrán capacidad para hasta 120 pasajeros y estarán equipadas con sistemas de seguridad avanzada, frenado regenerativo y climatización de alta eficiencia.

Con este proyecto, Jalisco busca posicionarse como referente nacional en movilidad sustentable y alinearse con modelos internacionales de transporte limpio implementados en ciudades como París o Doha, donde la conexión eficiente entre aeropuertos y centros urbanos se ha convertido en prioridad estratégica.