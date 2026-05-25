Este lunes, 25 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.2805 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.29%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.03% y en el último año acumuló -9.12%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró sesgo bajista: 6 descensos y 4 avances, sin días planos, con breves rebotes y tramos de caídas consecutivas, cerrando el periodo a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.39%, es menor que la volatilidad anual del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar marca una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido sugiere que la demanda por la moneda está en ascenso, impulsando su cotización al alza.

En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda en relación con las semanas previas. La estabilidad del Dólar dependerá de factores económicos y de confianza en el mercado.

La tendencia actual sugiere un entorno optimista para los inversores, pero es crucial monitorear cualquier cambio que pueda influir en el valor del Dólar.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.