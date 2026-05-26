En esta noticia Moody’s mejora perspectiva de Fibra SOMA

Fibra SOMA, dueña de plaza Artz y Soho House Ciudad de México, regresó a los mercados internacionales de deuda con una emisión de bonos a 10 años por u$s800 millones, en una operación que será utilizada principalmente para refinanciar pasivos existentes y mejorar el perfil financiero de la compañía.

La colocación, con vencimiento en 2036, fue emitida a una tasa fija de 7.125%, en un entorno marcado por volatilidad en tasas y presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses.

“La confianza depositada en nosotros refleja los resultados que hemos construido desde nuestra oferta pública inicial (OPI): en seis años, hemos incrementado nuestra área rentable 21.7%, aumentando nuestro EBITDA 2.5 veces, incorporado 4 activos de alta calidad y llevado la ocupación del portafolio a 99%”, citó en un comunicado José Juan Sordo Madaleno, director general de Fibra SOMA.

De acuerdo con el fideicomiso, que cotiza en BIVA, la operación permitirá extender el plazo promedio de vencimiento de su deuda de 4.3 a 8 años, además de reducir su exposición a financiamiento bancario local y a tasas variables.

La emisión registró una demanda de entre 1.5 y 2 veces el monto colocado, reflejando apetito de inversionistas internacionales pese al entorno macroeconómico adverso, indicó la firma.

“Lograr emitir este bono en mercados internacionales representa un hito muy importante para nosotros”, mencionó Sordo Madaleno.

Goldman Sachs, JPMorgan y Scotiabank actuaron como coordinadores globales y colocadores conjuntos de la operación, mientras que Santander participó como joint bookrunner.

Moody’s mejora perspectiva de Fibra SOMA

La operación representa el regreso de Fibra SOMA a los mercados internacionales desde 2021, cuando colocó u$s600 millones en bonos a 10 años.

En paralelo, Moody’s Ratings mejoró la perspectiva de la compañía de “estable” a “positiva” y confirmó su calificación Ba1. Fitch Ratings ratificó la nota "BBB-" con perspectiva estable y asignó la misma calificación a la nueva emisión.

Fibra SOMA expandió su portafolio de 10 a 14 propiedades en operación desde 2021, mientras que sus activos bajo administración crecieron de aproximadamente u$s2,200 millones a u$s4,800 millones, según datos de la compañía.

La emisión del fideicomiso se da en el contexto del fin de la Oferta Pública de Adquisición por el 4.98% de las acciones en circulación del fideicomiso y en medio de la falta de entrega de beneficios a los inversionistas.