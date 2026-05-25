Este lunes, 25 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1167 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.14 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.06% y en el último año acumuló un descenso de -7.56%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro alternó retrocesos y avances: empezó con dos caídas, tuvo altibajos y terminó con dos subidas; balance neutral con leve impulso alcista.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.45%, es menor que la volatilidad anual del 5.91%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un aumento significativo durante los últimos dos días. Esta tendencia, determinada por el dato de 2, sugiere que la moneda ha recuperado valor y confianza en el mercado.

Este avance podría estar relacionado con factores económicos recientes que han impulsado la demanda del Euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.