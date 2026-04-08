La Cámara de Diputados aprobó una reforma que marca un antes y un después en el uso de inteligencia artificial en sectores creativos. Ahora, emplear voces, imágenes o interpretaciones sin autorización podría generar responsabilidades legales directas, según informó el Senado en su Boletín No. 3631. El dictamen de Diputados establece que cualquier uso de Inteligencia Argificial - IA en actividades como doblaje, actuación o interpretación deberá contar con consentimiento expreso y una remuneración pactada. De lo contrario, las empresas o plataformas podrían enfrentar disputas en tribunales laborales. “Se está protegiendo a los intérpretes… para que no usen sus imágenes y sus voces sin su consentimiento y a cambio reciban una remuneración”, afirmó Ricardo Monreal, al defender los cambios que buscan cerrar vacíos legales ante el avance tecnológico. La reforma modifica la Ley Federal del Trabajo para obligar a que los contratos incluyan cláusulas específicas sobre el uso de inteligencia artificial. Esto implica detallar condiciones, alcances y pagos por el uso de voz o imagen digitalizada. “El cambio… establece la obligación de definir en el contrato las condiciones y la remuneración por el uso de imágenes o voces”, explicó Monreal, dejando claro que ya no bastará un consentimiento general para explotar contenido generado con IA. El nuevo marco legal también redefine lo permitido y lo prohibido en el uso de inteligencia artificial aplicada a personas artistas. La línea roja está en la suplantación o generación de “clones” que puedan sustituir su trabajo. “La conducta prohibida consiste en la generación de simulaciones o clones mediante inteligencia artificial que sustituya la prestación profesional o induzca al error”, detalla el dictamen aprobado por los legisladores. Con los cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección ahora incluye explícitamente la voz, además de la imagen, así como cualquier resultado generado por inteligencia artificial. Esto amplía el alcance legal frente a nuevas tecnologías. “La imagen, incluida la voz… solo puede ser usada con su consentimiento expreso”, señala el nuevo texto legal, que también contempla la posibilidad de revocar autorizaciones en ciertos casos justificados, aunque con posibles responsabilidades. Se establecen excepciones para usos como la parodia o la sátira, siempre que no impliquen suplantación. “No se considerará violación… cuando el uso… no constituya una clonación o suplantación que induzca a error”, precisa la reforma. Por otra parte, los legisladores reconocieron que el reto apenas comienza. “La inteligencia artificial ha rebasado ya cualquier ámbito… y lo que estamos atendiendo ahora es su regulación”, advirtió Monreal, anticipando futuros ajustes legales.