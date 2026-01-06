Atención trabajadores: el Gobierno confirmó cuánto dinero extra te corresponde cobrar por trabajar los domingos.

El trabajo en domingo está protegido por la Ley Federal del Trabajo, LFT, que garantiza a las personas trabajadoras una compensación adicional. Este derecho aplica cuando el domingo forma parte de la jornada laboral ordinaria.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, PROFEDET, la prima dominical equivale al menos al 25% del salario diario, y debe reflejarse claramente en los recibos de nómina.

La autoridad laboral recordó que este pago no es opcional. “Laborar en domingo tiene sus beneficios”, señala PROFEDET, al exhortar a las y los trabajadores a verificar que el concepto esté correctamente cubierto.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

La legislación es clara. El artículo 69 establece: “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”, sentando la base del descanso semanal.

En cuanto al domingo, el la ley indica: “Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo”.

El artículo 178 prohíbe el trabajo dominical para menores de edad y advierte que, en caso de violación, “el salario de los días domingos y de descanso obligatorio” deberá pagarse conforme a la ley, con sanciones al patrón.

Valor de día domingo trabajado según salario mínimo 2026

La PROFEDET difundió ejemplos con base en el salario mínimo 2026. Para el salario diario general de $315.04, la prima dominical es de $78.76, dando un total de $393.80 por trabajar un domingo.

“Prima dominical: 25% adicional mínimo”.

“El pago debe reflejarse en el recibo de nómina”.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, con salario diario de $440.87, la prima es de $110.22, lo que suma $551.09. La dependencia recuerda que “revisar tus recibos de nómina” es fundamental.