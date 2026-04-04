El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma clave a la Ley Federal del Trabajo, LFT, para eliminar prácticas como el llamado “buró laboral”, una lista negra utilizada por empresas para vetar candidatos. Con 86 votos a favor, el dictamen busca garantizar procesos de contratación justos y basados en méritos. La medida responde a una problemática extendida en el mercado laboral mexicano. Como señala el propio comunicado, el “buró laboral” es una práctica que “restringe oportunidades de empleo por razones ajenas a las calificaciones específicas requeridas para un puesto”, afectando directamente el derecho al trabajo de miles de personas. Tras conocerse la sanción el Partido Morena de Claudia Sheinbaum lo celebró así: “Con esta reforma, se pone un alto a la discriminación y se garantiza que el acceso al empleo sea por capacidad y mérito, no por vetos ocultos. Porque en la Transformación, el trabajo se respeta, se protege y se dignifica”. El llamado “buró laboral” es una base de datos no oficial que recopila antecedentes de trabajadores, como despidos, renuncias o conflictos, sin regulación ni transparencia. Aunque no está reconocido legalmente, ha sido utilizado por empresas como filtro de contratación. El Senado advirtió que esta práctica tiene consecuencias graves: “limitar el derecho al trabajo, generar exclusión social, debilitar los derechos laborales, fomentar un entorno de precarización y vulnerabilidad laboral”. Por ello, la reforma busca erradicar cualquier mecanismo que funcione como lista negra. La modificación a la Ley Federal del Trabajo establece que ninguna persona podrá ser discriminada en procesos de contratación por información ajena a sus capacidades o desempeño profesional, reforzando la protección de datos personales. Durante la discusión, legisladores destacaron el impacto de esta decisión. El senador Saúl Monreal afirmó: “el trabajo no puede estar condicionado por ‘listas negras’… el Buró Laboral no evalúa capacidades ni mide talentos, sanciona la defensa de derechos”, subrayando que la reforma corrige una injusticia histórica en el país.