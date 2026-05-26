En esta noticia Que no cunda el pánico

México no puede confiar en las acciones que tome el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el marco del TMEC, debido a que su forma de negociar se basa en decisiones unilaterales que no han sido avaladas por el Congreso de ese país, por lo que la administración nacional no debe tener prisa para cerrar la revisión del TMEC.

“¿Cómo confiar en negociar con Donald Trump?, cuando él solito ha incumplido sus compromisos y que no quiere negociar junto con el Congreso. O sea, sus acuerdos son ‘yo firmo mi decreto y ya’, pero sin el Congreso”, comentó Amy Glover, CEO y Co-fundadora de Agil(e).

En este sentido añadió que a la Casa Blanca no le ha interesado cabildear con los congresistas, por lo que no existe certidumbre sobre el plazo que durarán las negociaciones que haga Trump este año, e incluso aseguró que Estados Unidos está violando el tratado.

“En este momento no nos queda de otra, es importante preservar el tratado en el estado óptimo que se puede lograr y lamentablemente diría que un daño que ya hemos sufrido a nivel regional es el hecho de que lo más valioso del tratado era justamente ofrecer certidumbre a las los inversionistas”, dijo la especialista en geopolítica durante un foro del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Que no cunda el pánico

Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de Asuntos Exteriores del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo en su participación que México no debe apresurarse a cerrar la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

El empresario azucarero, que además está como representante del CCE al exterior, consideró que el presidente de Estados Unidos quiere hacer un contrato bilateral con aranceles.

“Es muy delicado que vayamos a aceptar aranceles ahorita de gratis, que modifiquen de manera fundamental el tratado del libre comercio en temas que después no vas a poder echar para atrás”, advirtió.

En este sentido, dijo que no habrá una solución para julio de este año en la revisión del TMEC, pero que “patearlo para el otro año”, no es una mala noticia.

“Que no cunda el pánico, no pasa nada. Lo patearemos para el año siguiente, lo que es muy importante es que no vayamos a aceptar cosas que después no vayamos pues poder borrar o arrepentirnos de ellas”, reiteró.

En este sentido, mencionó que es muy probable que el presidente de Estados Unidos pierda las elecciones intermedias, por lo que entre más tiempo pase para asentar la revisión, México puede obtener un mejor resultado.