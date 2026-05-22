Todas las personas mayores de 18 años, además de remisos y mujeres voluntarias, deberán realizar este proceso como parte del cumplimiento del Servicio Militar Nacional.

El Servicio Militar Obligatorio entra en una nueva etapa, con cambios importantes en su esquema de adiestramiento y cumplimiento.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante agosto todos los jóvenes nacidos en 2008 deberán seguir con el trámite obligatorio para obtener la Cartilla de Identidad Militar.

Todas las personas mayores de 18 años, además de remisos y mujeres voluntarias, deberán realizar este proceso como parte del cumplimiento del Servicio Militar Nacional.

Todos los mayores de 18 años deberán presentarse para cumplir el Servicio Militar Obligatorio

El Servicio Militar Nacional está dirigido a todos los mexicanos que cumplan 18 años durante 2026, además de remisos y mujeres voluntarias que quieran sumarse al proceso.

La primera etapa consiste en realizar el alistamiento en las juntas municipales o alcaldías correspondientes. Este trámite es fundamental, debido a que sin el registro previo no es posible continuar con las siguientes fases del procedimiento.

Cómo será el nuevo modelo de adiestramiento

Uno de los cambios más importantes es la reducción del tiempo de capacitación. A partir de ahora, se realizará en dos periodos de 13 sábados cada uno, con jornadas de tan sólo 6 horas.

Cuántas fases tiene el Servicio Militar Obligatorio y cuál comenzará en agosto

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional se desarrolla a través de cinco etapas distintas.

La primera corresponde al alistamiento. En esta fase, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, junto con los Consulados de México en el extranjero, se encargan de registrar a los jóvenes de la clase que cumple 18 años durante el año en curso, así como a remisos y mujeres voluntarias.

La segunda etapa es el sorteo, el cual se realiza durante uno de los domingos de noviembre de cada año. En este proceso se define la modalidad en la que los mexicanos inscritos deberán cumplir con el servicio militar obligatorio: encuadrados, identificados con bola azul, o a disponibilidad, representados con bola negra.

La tercera fase consiste en el reclutamiento y se lleva a cabo los sábados y domingos de enero. Para ello, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento habilitan puestos de recepción donde el personal solicita a los interesados la documentación requerida para continuar el trámite.

La cuarta etapa corresponde al adiestramiento, que actualmente está dividido en dos escalones integrados por 13 sesiones sabatinas cada uno. Durante este periodo, hombres y mujeres voluntarios reciben capacitación en Unidades Militares habilitadas como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, donde adquieren conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente.

La última etapa es la liberación, la cual se realiza durante diciembre. En este periodo, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México instalan módulos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento para otorgar las cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional y las hojas de liberación.

Estos documentos se entregan únicamente al personal que haya cumplido de manera satisfactoria con esta obligación constitucional.

Este trámite es fundamental, debido a que sin el registro previo no es posible continuar con las siguientes fases del procedimiento.

Quiénes deberán presentarse en el segundo escalón del Servicio Militar Nacional

Para el segundo escalón del Servicio Militar Nacional (SMN) en México, deberán presentarse: