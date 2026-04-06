Tras disfrutar del fin de semana largo por el aniversario del natalicio de Benito Juárez, los trabajadores mexicanos ya se preguntan cuándo cae el próximo día de descanso obligatorio del año. La respuesta está en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que regula con precisión los días feriados para todos los empleados del país. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el cuarto puente oficial del 2026 será el viernes 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajo. Esto significa que los trabajadores podrán gozar de dos o hasta tres días de descanso consecutivos, dependiendo de su situación laboral y los días de descanso del fin de semana. Cabe destacar que los días de descanso obligatorios establecidos en la LFT aplican para todas las personas vinculadas mediante un contrato de trabajo con un patrón, incluyendo obreros, jornaleros, empleados y artesanos, entre otros. El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que, si el empleador requiere que su personal trabaje en un día feriado, ambas partes deben llegar a un acuerdo previo sobre las condiciones en que se prestarán los servicios. En este escenario, quien trabaje ese día tiene derecho a recibir, además del salario correspondiente al descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, lo que equivale a cobrar un salario triple al finalizar la jornada. En caso de que el día feriado coincida con un domingo, el empleador también estaría obligado a cubrir la prima dominical, que debe ser de al menos el 25% del salario diario. Sin embargo, este criterio no aplica para el viernes 1 de mayo. Asimismo, se recuerda que los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas no inferior a doce días laborables. Además del 1 de mayo, el artículo 74 de la LFT establece los siguientes días de descanso obligatorio para el resto del 2026: En total, restan cuatro puentes oficiales en el calendario laboral del año. Vale recordar que las autoridades federales y locales electorales tienen la facultad de sumar días de descanso obligatorio al calendario cuando sea necesario llevar a cabo elecciones ordinarias y se organice una jornada electoral, por lo que el número de días feriados podría incrementarse según el contexto político del país.