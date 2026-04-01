Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo organizadas en México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció que los futbolistas que participen en el torneo deberán pagar impuestos por los ingresos que generen en territorio nacional. La medida fue publicada el 28 de diciembre de 2025 en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, dentro de los “Términos aplicables al Capítulo de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. Las disposiciones obligan a los jugadores extranjeros a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre los ingresos generados en el país durante el torneo, con una tasa general del 25% sobre el ingreso bruto, sin derecho a deducciones, al tratarse de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Este ISR tendrá el carácter de impuesto definitivo. La medida no solo impactará a los futbolistas, sino también a las federaciones, voluntarios y demás actores involucrados en la organización del torneo. Para el Mundial 2026, la FIFA estableció estímulos económicos para cada uno de los 48 combinados nacionales, y estos premios formarán parte de la base gravable en la proporción correspondiente a México. La escala va desde 9 millones de dólares para los equipos eliminados en la fase de grupos, hasta 50 millones de dólares para el campeón del torneo, pasando por 33 millones para el subcampeón y 29 millones para el tercer lugar. El cálculo y pago del impuesto deberá realizarse de manera individual por cada jugador o mediante un representante fiscal autorizado. La fecha límite para cubrir el ISR correspondiente es el 19 de agosto de 2026. A diferencia de los Mundiales de México 1970 y 1986, donde no existía un sistema tributario para estos ingresos, el gobierno actual busca evitar la evasión fiscal y alinearse con los estándares internacionales. Los futbolistas cuyo país de residencia tenga un tratado para evitar la doble tributación con México podrán quedar exentos del pago del ISR en territorio nacional, siempre que acrediten su residencia fiscal. México mantiene acuerdos fiscales con más de 250 jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal. En 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México otorgó una exención fiscal a la FIFA y participantes del Mundial 2026 mediante un decreto presidencial con aprobación legislativa. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum acotó el alcance de ese acuerdo, limitando la exención a un año y especificando el periodo de aplicación en la Ley de Ingresos 2026, con condiciones revisadas por la Secretaría de Hacienda, y aplicable únicamente a personas físicas y morales directamente involucradas en el evento.