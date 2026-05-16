En el mes de abril la recaudación neta -con la devolución de impuestos- fue de 58.533 millones de pesos, lo que significó una suba de 10,9% en comparación con igual mes del año pasado, de acuerdo con los últimos datos de la Dirección General Impositiva (DGI). Por su parte, la recaudación total bruta fue de 68.384 millones de pesos, lo que representó una suba interanual -respecto a abril de 2025- de 9,9%, si se descuenta el efecto inflacionario. En términos brutos, la recaudación ha alternado entre subas y caídas en lo que va del año, con crecimientos reales registrados en marzo y en abril. En el acumulado de los últimos 12 meses la variación interanual real fue de 1%, mientras que en el mes de abril fue de 9,9%. A su vez, al considerar la variación en los primeros cuatro meses del año frente a igual período del año pasado, fue de 2,2%. La recaudación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) fue de 28.912 millones de pesos en abril y representó el 42,3% de la recaudación total bruta. En el mes de abril mostró una suba interanual de 9,7% y de 1,4% en el año móvil. Además, la variación real del primer cuatrimestre del año respecto a igual período de 2025, fue de 2,4%. La recaudación del Impuesto Específico Interno (Imesi) totalizó 5.285 millones de pesos en abril, lo que significa el 7,7% de la recaudación total bruta. En particular, en abril la recaudación de este impuesto cayó un 4,6% interanual, y 1,2% en el año móvil. A su vez, la variación interanual del período enero-abril 2026 respecto a igual período del año pasado, fue de 0,3%. La recaudación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) fue de 12.106 millones de pesos en abril, el 17,7% de la recaudación total bruta. En este mes la variación real fue de 13,7%, mientras que la del año móvil fue de 2,4%. En el período enero-abril de 2026 frente al primer cuatrimestre del año anterior, la recaudación por este impuesto subió un 0,9%. Por su parte, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los 14.749 millones de pesos en abril. Lo obtenido por este impuesto explicó el 21,6% de la recaudación total bruta de la DGI. En concreto, durante este mes de abril la variación real para este impuesto fue de 17,6%, mientras que la del año móvil fue de 0,3%. La variación interanual real del período enero-abril 2026 respecto a igual período de 2025, fue de 3,3%.