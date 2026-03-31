El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado el calendario de trámites para un grupo de contribuyentes en particular, que ya cuenta con la fecha límite establecida para regularizar su situación fiscal en 2026. El organismo recaudador puso el foco en este nuevo periodo, que no solo implica cumplir con una obligación, sino también revisar información precargada que podría contener errores. Quienes no presten atención a estos detalles podrían enfrentar complicaciones, incluso si presentan su declaración dentro del plazo. Este nuevo tramo del calendario fiscal es clave para personas físicas que obtuvieron distintos tipos de ingresos durante el año, y que deberán actuar antes de que el sistema marque el cierre definitivo. La Declaración Anual SAT 2025 para personas físicas se presenta del 1 al 30 de abril de 2026. A diferencia de las empresas, este grupo tiene todo el mes disponible, con acceso al sistema las 24 horas a través del portal oficial del SAT. Este trámite es obligatorio para quienes obtuvieron ingresos por distintas actividades. No se limita solo a empleados, sino que incluye a un amplio universo de contribuyentes que deben reportar sus operaciones ante la autoridad fiscal. Entre los casos más relevantes, deben presentar la declaración quienes percibieron ingresos por: También existen casos específicos, como quienes recibieron ingresos del extranjero o dejaron de trabajar antes de finalizar el año fiscal, que deben prestar especial atención a esta obligación. Para cumplir con la SAT Declaración Anual 2025, los contribuyentes necesitan contar con contraseña o e.firma activa. Sin embargo, hay un punto clave: cuando el saldo a favor es igual o mayor a 10,001 pesos, el envío debe hacerse obligatoriamente con e.firma. El SAT incorporó mejoras en el sistema para facilitar el proceso. Entre ellas, destaca la precarga de información, que incluye datos de ingresos, retenciones y deducciones. También se agregaron mensajes informativos para alertar sobre posibles inconsistencias. Otro aspecto importante es que el formulario ahora exige completar cada sección antes de avanzar, lo que busca reducir errores frecuentes. Además, se incluyen herramientas como el visor de retenciones y la identificación de CFDI con inconsistencias en deducciones personales. Para evitar problemas durante este periodo, se recomienda: En caso de que resulte un impuesto a pagar, el SAT permite cubrirlo hasta en seis parcialidades, siempre que se cumpla con la presentación en tiempo y se abone la primera parte durante abril. Cumplir con la Declaración Anual SAT 2025 no solo evita sanciones, también permite mantener estabilidad fiscal y aprovechar posibles devoluciones.