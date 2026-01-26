En esta noticia Qué empresas exentan el pago de impuestos por el mundial

La senadora Gabriela Cuevas, representante del Gobierno Federal para el Mundial de Futbol 2026, dijo que “solo tendrán exenciones bienes o personas estrictamente relacionados con la organización del torneo en nuestro país”.

Sin embargo el Congreso, al aprobar la LIF 2026 el año pasado, incluyó el incentivo para que quienes participen de forma directa o indirecta en la Copa del Mundo FIFA no paguen impuestos debido a estas actividades.

“Si hay un determinado bien que tienen que utilizar los jugadores cuando están en la cancha ese tendrá extensiones fiscales. Pero si ese mismo bien se comercializa en tiendas deportivas no tienen ningún beneficio fiscal.” Así fue el ejemplo que puso la senadora Gabriela Cuevas.

Dijo que se trató de un “larguísimo proceso de negociación (con la FIFA). Ambas partes estuvimos de acuerdo.” Lo contrastó con la propuesta inicial que se hizo en 2018 cuando, dijo, el gobierno de Peña Nieto, incurría en incoherencias como que el gobierno federal pudiera dar exenciones sobre el predial cuando ni siquiera le corresponde este impuestos; le corresponde a los gobiernos locales.

El artículo 25 transitorio de la LIF 2026 señala que tanto residentes en México o el extranjero que sean parte de la organización del torneo, de forma directa o indirecta, no pagarán impuestos.

La FIFA debe entregarle al SAT una lista de contribuyentes que participan en la organización de la Copa del Mundo cada mes. Pero, en última instancia, es el SAT quien decide si sí merecen tales exenciones. Debe publicar las reglas generales para decidir si tales beneficiarios cumplen con los requisitos.