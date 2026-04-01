El Servicio de Administración Tributaria (SAT) oficializó un cambio que agiliza las devoluciones de saldo a favor para contribuyentes del ejercicio fiscal 2025: quienes cumplan con los requisitos podrían recibir su depósito en tan solo 4.5 a 10 días hábiles. Sin embargo, la rapidez depende de la precisión en la información declarada y del cumplimiento de ciertos requisitos. El SAT aplicará el esquema de devolución automática únicamente a contribuyentes que presenten su declaración anual en tiempo y forma, sin errores en sus comprobantes fiscales digitales (CFDI) y con datos bancarios correctos. Para montos de hasta 150,000 pesos, el sistema puede autorizar el depósito sin intervención manual, acelerando notablemente el proceso. Esta medida representa un alivio para quienes cumplen con la normativa fiscal, reduciendo la espera tradicional y eliminando la dependencia de revisiones manuales para devoluciones menores. Si el saldo a favor supera los 150,000 pesos, la devolución entra en un proceso manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones, y el tiempo de respuesta puede extenderse hasta 40 días hábiles. En estos casos, ya no es posible recibir el depósito rápido, lo que subraya la importancia de planificar la declaración y revisar previamente todos los datos. El organismo público enfatiza que cualquier error en la declaración puede retrasar la devolución automática. Para evitar contratiempos: Una declaración sin inconsistencias puede traducirse en el depósito en menos de 10 días, mientras que errores o datos incompletos pueden disparar revisiones manuales y retrasos significativos.