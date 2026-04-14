Desde este lunes, los conductores que circulen por la red de autopistas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) pagarán más en casetas. El organismo aplicó un aumento promedio de 4.7% en las tarifas para automóviles, un incremento que supera la inflación de diciembre de 2025, que cerró en 3.69%. El ajuste llegó un día después de que concluyera el periodo vacacional de Semana Santa, cuando los flujos vehiculares en las principales carreteras del país comienzan a normalizarse. Las nuevas tarifas rigen en toda la red administrada por Capufe y representan el primer ajuste del año respecto a los precios vigentes desde enero de 2025. Entre las rutas de mayor demanda, la autopista México-Cuernavaca registra ahora un costo de 156 pesos, lo que representa un alza de 4.7%. Por su parte, las autopistas México-Querétaro y México-Puebla quedaron en 226 pesos cada una, con un incremento de 4.6% en ambos casos. La autopista Durango-Mazatlán, considerada la de mayor costo dentro de la red Capufe, pasó a cobrar 820 pesos tras un aumento de 4.6%. En tanto, la ruta Cuernavaca-Acapulco subió 4.7% y su nueva tarifa es de 670 pesos para vehículos particulares. Las autoridades comunicaron los nuevos precios al sector privado desde el viernes pasado, con anticipación a la reapertura de la semana laboral. La decisión respondió, en parte, a los elevados flujos de camiones de carga y autobuses de pasajeros que caracterizan el regreso de los periodos vacacionales. El aumento por encima de la inflación oficial reaviva el debate sobre el impacto de los peajes en el costo del transporte de mercancías y en la movilidad de millones de mexicanos que dependen de estas vías diariamente. Capufe administra una de las redes de autopistas de cuota más extensas del país.