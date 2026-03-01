Ciertos sectores de la población tendrán la posibilidad de llevar a cabo la verificación vehicular sin costo alguno, lo que implica la eliminación del pago del holograma y de la prueba de emisiones de manera permanente. Esta medida tiene como objetivo fomentar el cumplimiento de las normativas ambientales sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. A pesar de que el programa de verificación es obligatorio para circular legalmente, las autoridades han implementado esquemas de exención económica que aseguran que todos los vehículos mantengan sus emisiones controladas sin que esto represente una carga financiera para ciertos conductores. El acceso a la verificación gratuita está destinado a grupos específicos de la población, no siendo una medida universal. Los principales beneficiarios son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. Asimismo, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su condición de exención de pago, quedando también exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental. La verificación vehicular implica una inspección técnica minuciosa que abarca la medición de gases contaminantes, tales como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Asimismo, se lleva a cabo una revisión físico-mecánica breve para asegurar el correcto funcionamiento del motor y del sistema de escape. Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la documentación original que acredite su condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Las autoridades han sido claras en que el beneficio de gratuidad solo se aplica durante el periodo correspondiente según el calendario oficial. Al aprobar la evaluación, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente que certifica el cumplimiento de las normas oficiales. Para los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado. Si el propietario realiza la verificación fuera de tiempo o de forma extemporánea, perderá el subsidio y deberá abonar la multa correspondiente por incumplimiento.