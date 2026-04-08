En abril, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) comenzó la colocación de un piso metálico en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, como parte de las obras del Trolebús Santa Martha–Chalco. Por este motivo, habrá desvíos temporales en la circulación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron que los trabajos se llevarán a cabo en dos etapas. Durante ciertas fechas, se implementarán desviaciones provisionales en los carriles laterales con dirección a Puebla. En ese tramo también se construyen tres estaciones sobre un viaducto elevado, correspondientes a la fase final del proyecto, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México. La Capufe informó que los trabajos se llevarán a cabo a la altura del kilómetro 20, en la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, lo que provocará desvíos temporales en los carriles laterales con dirección a Puebla. Los trabajos se desarrollarán en dos etapas: Las autoridades recomiendan a los conductores que planifiquen con anticipación sus traslados, manejar con precaución, disminuir la velocidad al acercarse al área de trabajo y considerar rutas alternas si es necesario. Asimismo, la dependencia solicitó comprensión por las posibles molestias, destacando que estas obras son necesarias para mejorar la seguridad y la fluidez en la vialidad.