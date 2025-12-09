El gobierno perdonará multas a todos los que cumplan con este requisito a partir del 2026.

El gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada presentó una medida de alivio financiero que beneficiará a miles de conductores capitalinos con adeudos pendientes. Las autoridades han confirmado que perdonarán hasta el 90% del valor de las infracciones de tránsito a quienes cumplan unos simples requisitos.

A partir de 2026, los automovilistas podrán regularizar su situación pagando únicamente el 10% del monto original de sus multas vehiculares, además de la eliminación completa de recargos y actualizaciones acumuladas.

Esta iniciativa forma parte del Paquete Fiscal 2026 que la jefa de gobierno remitió al Congreso de la Ciudad de México, un documento que también contempla condonaciones en otros rubros como el impuesto predial y los servicios de agua. La propuesta busca incentivar la regularización voluntaria de los contribuyentes y reducir la cartera vencida que mantiene el gobierno local por concepto de infracciones de tránsito no liquidadas.

Cuánto durará el descuento del 90% en sus multas de tránsito

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, detalló que el programa de condonación estará vigente durante todo el año 2026, ofreciendo una ventana amplia para que los automovilistas aprovechen este beneficio fiscal.

El funcionario enfatizó que la eliminación de recargos representa un ahorro adicional significativo, considerando que estos montos accesorios frecuentemente superan el valor original de la infracción cuando han transcurrido varios años sin pago.

Infracciones excluidas del programa de condonación

A pesar de la generosidad del descuento ofrecido, el gobierno capitalino estableció tres categorías de infracciones que quedan expresamente excluidas del beneficio fiscal. Estas son:

Carriles confinados

Infracciones vinculadas a delitos

Hechos con lesiones

En el caso de las multas impuestas por circular en carriles confinados del transporte público es una medida que busca desincentivar esta práctica que afecta la operación del sistema de movilidad urbana prioritario.

Perdonan hasta el 90% de las infracciones de tránsito

Tampoco podrán acceder al descuento quienes enfrenten infracciones vinculadas con actividades delictivas o aquellas que hayan resultado en lesiones a terceros. Esta restricción responde a que estos casos trascienden la simple falta administrativa y representan conductas que pusieron en riesgo la integridad física de otras personas o que están relacionadas con ilícitos penales que requieren un tratamiento legal diferenciado.

El programa se enfoca exclusivamente en infracciones ordinarias como:

estacionarse en lugar prohibido

exceso de velocidad moderado

no respetar señalamientos

faltas que no generaron daños materiales ni personales.

Cómo acceder al descuento y regularizar la situación vehicular

Para beneficiarse de esta condonación, los automovilistas deberán acercarse durante 2026 a las ventanillas autorizadas del gobierno capitalino o utilizar las plataformas digitales habilitadas para realizar el pago del 10% correspondiente a sus infracciones acumuladas.

El único requisito fundamental es tener infracciones registradas que no estén dentro de las categorías excluidas mencionadas anteriormente.

Clara Brugada hizo un llamado directo a la población para que aproveche esta oportunidad de regularización, destacando que se trata de un apoyo fiscal diseñado específicamente para aliviar la carga económica de las familias capitalinas. La mandataria local subrayó que quienes mantengan infracciones pendientes por años podrán resolverlas pagando una fracción mínima del adeudo total, sin preocuparse por los recargos que habitualmente se acumulan mes tras mes.