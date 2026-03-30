La Semana Santa es uno de los periodos vacacionales más importantes del año en México; sin embargo, de acuerdo con un estudio de Buk, un software integral de Recursos Humanos, solo 5% de los trabajadores del país logran una desconexión total durante sus vacaciones. De acuerdo con ONU-DH, en la mayoría de los países desarrollados existe una nueva tendencia que elimina el trabajo formal, remunerado y con derecho a un descanso pagado. En este sentido, Buk refiere que las empresas de México enfrentan un reto crítico, pues la Semana Santa es el segundo periodo en el que más mexicanos toman vacaciones en el año, con 15% reportado el año pasado, una cifra mayor a la de países como Chile o Colombia. Sin embargo, el aumento en la solicitud de días no siempre se traduce en bienestar, descanso y desconexión. “El 56% de los trabajadores ve como algo positivo estar disponible para el trabajo durante las vacaciones. Esta normalización de la disposición permanente es uno de los mayores obstáculos para el descanso real en México”, comenta Estela Martínez, líder de People de Buk. Entre los principales problemas para lograr la desconexión, Buk advierte la carga de trabajo acumulada, también conocida como la “responsabilidad del cargo”, con 26% de las menciones que impiden la desconexión total. “Planificar con tiempo permite distribuir tareas y evitar que el colaborador sienta la necesidad de seguir pendiente. Si la empresa sabe que Semana Santa es un pico de ausencias, la redistribución de cargas debe hacerse con semanas de antelación”, señala la empresa. Otro factor a considerar es que 56% de los periodos vacacionales en México duran solo un día hábil. Esta fragmentación limita la recuperación física y mental profunda. “Aunque los puentes son útiles, las organizaciones deben promover periodos más largos. Quienes sí logran descansar en México toman, en promedio, 10 días hábiles al año; fomentar bloques de al menos una semana permite que el cerebro realmente desconecte del entorno laboral”, señala la compañía. Los mensajes “urgentes” también forman parte de los procesos que impiden la desconexión total del trabajo, pues 21% de los trabajadores admite que ha tenido que responder a este tipo de mensajes durante sus días libres. El principal motivo para que esto suceda es que existe una falta de coordinación al interior de las empresas. En este sentido, Buk recomienda contar con herramientas que centralicen la información de vacaciones para reducir las interrupciones de días de descanso por emergencias. Finalmente, es necesario que se establezcan acuerdos claros de desconexión, pues la mayoría de los mexicanos siguen revisando correos o resolviendo tareas en sus periodos de descanso. “Es vital alinear expectativas: definir qué situaciones justifican contactar a alguien y cuáles no. Sin acuerdos claros, la cultura de la ‘disponibilidad permanente’ termina anulando el beneficio del descanso”, concluye el estudio de Buk.