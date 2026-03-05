Las aseguradoras que integran la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estimaron daños por MXN$ 254 millones en 765 siniestros derivados de los hechos ocurridos entre el 22 y el 25 de febrero en distintas entidades del país, luego de la captura del narcotraficante “El Mencho”. El robo de vehículos concentró la mayor parte de los casos, de acuerdo con datos del Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros del organismo. Al 3 de marzo de 2026, las compañías del sector recibieron 104 reportes de daños a bienes distintos a autos y 881 reportes relacionados con vehículos; sin embargo, hasta ahora se han podido estimar los daños en 765 siniestros, cuyo monto asegurado asciende a MXN$ 254 millones, cifra que será cubierta por las aseguradoras en los próximos días. Del total de siniestros estimados, 661 correspondieron a vehículos, lo que representó 86% del total, con una cobertura aproximada de MXN$ 243.1 millones. Dentro de esta categoría, el robo de autos fue el principal evento, con 544 casos, que representaron MXN$ 237.2 millones en daños asegurados, mientras que 110 siniestros correspondieron a daños materiales, principalmente por incendios, choques o afectaciones directas a los vehículos. En el caso de bienes asegurados distintos a automóviles, las aseguradoras registraron 104 siniestros, equivalentes a 14 por ciento del total, con una cobertura estimada de MXN$ 10.9 millones De estos casos, 59 correspondieron a incendios, 38 a robos y 7 a saqueos, según el reporte del organismo que agrupa a las aseguradoras en México. Los reportes de robo de vehículos por encima del promedio diario entre el 22 y el 25 de febrero se concentraron principalmente en Jalisco, con 576 casos, equivalentes a 65% del total registrado en ese periodo. Le siguieron Michoacán, con 132 robos (15 por ciento), y Nayarit, con 103 casos (12 por ciento), mientras que otras entidades sumaron 70 reportes, equivalentes a 8% del total. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros indicó que las cifras corresponden únicamente a los siniestros ya valuados, por lo que el monto total podría modificarse conforme avance el proceso de evaluación de daños y el reporte de nuevos casos por parte de las aseguradoras.