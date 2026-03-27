En Galicia, específicamente en la provincia de Ourense, bandas criminales han convertido los cementerios rurales en su objetivo principal. Estos grupos asaltan de noche los camposantos para robar un “tesoro” cada vez más valioso: el cobre. Conocido en el argot delictivo como “oro rojo”, el alza histórica del precio del cobre en el mercado internacional ha convertido este metal en un botín irresistible. Los robos se concentran en al menos cinco cementerios de la zona, entre ellos los de Celanova: Santa María de Pontefechas, San Xoán de Viveiro, San Breixo de Celanova y Santo Eusebio de A Peroxa; además de Maside, Verea y Allariz. Los delincuentes se llevan cristos crucificados, cruces, argollas, barandillas y otros adornos metálicos de las lápidas y sepulcros. Utilizan palancas y fuerza bruta para arrancarlos, dejando a veces solo restos rotos, como un brazo de la figura. Hasta el momento se han denunciado más de 70 cristos desaparecidos. Familias que acuden a visitar a sus seres queridos encuentran los panteones despojados y dañados. El impacto emocional es fuerte: los cementerios, espacios de duelo y recogimiento, aparecen saqueados y con tumbas incompletas. El motivo es económico. El cobre ha alcanzado máximos históricos por la fuerte demanda mundial (incluido el acaparamiento por China). Un kilo de este metal se vende entre 8 y 10 euros en el mercado de chatarra. Las bandas, que operan de forma itinerante, funden las piezas robadas y las venden sin levantar sospechas. No se trata de vandalismo ni de rituales, sino de robos organizados y profesionales. La Guardia Civil investiga los hechos como delitos contra el patrimonio. Ya ha alertado a las parroquias y al arciprestazgo de Celanova para que adviertan a los vecinos. En los últimos años se han desarticulado varias bandas similares en Galicia, Asturias y Lugo que se dedicaban al robo de cobre en infraestructuras y ahora han ampliado su radio de acción a los cementerios. Este tipo de hurtos no es nuevo en España. En 2025 se detuvieron 18 personas por más de 30 robos de cobre valorados en 1,7 millones de euros. También han ocurrido casos similares en Zaragoza, Madrid, Castilla y León y Murcia. Los cementerios rurales en invierno, con menos vigilancia y oscuridad total, son el escenario perfecto para estos asaltos.