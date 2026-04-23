El fraude conocido como “cargo fantasma” encendió las alertas entre autoridades y usuarios del sistema bancario en CDMX. Esta modalidad permite realizar cobros sin contacto físico, sin firma y sin NIP, aprovechando la tecnología inalámbrica de tarjetas y celulares. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, los delincuentes utilizan terminales portátiles que acercan a tarjetas con tecnología NFC para ejecutar transacciones automáticas. El proceso puede pasar completamente desapercibido para la víctima. Ante este escenario, el Gobierno de CDXM hizo un llamado urgente a reforzar medidas de seguridad y adoptar herramientas como fundas bloqueadoras de señal, con el fin de evitar pérdidas económicas inesperadas y proteger los datos financieros. Para reducir riesgos, el Gobierno de Clara Brugada difundió una serie de acciones preventivas que pueden marcar la diferencia frente a este tipo de fraude. La principal es utilizar fundas o tarjeteros con bloqueo de señal, diseñados para impedir la lectura remota de tarjetas. También se recomienda mantener las tarjetas en lugares seguros, verificar siempre el monto antes de pagar, activar notificaciones en aplicaciones bancarias y desactivar la función NFC cuando no esté en uso. Estas medidas ayudan a detectar y frenar movimientos sospechosos a tiempo. Las autoridades enfatizaron que “el ‘cargo fantasma’ es una forma de fraude que puede pasar desapercibida si no tomas precauciones”, por lo que insistieron en revisar constantemente los movimientos bancarios. El NFC, Near Field Communication, en inglés, es una tecnología que permite realizar pagos y transferencias de datos de forma inalámbrica a corta distancia. Es ampliamente utilizada en tarjetas bancarias y teléfonos móviles para facilitar compras rápidas sin contacto. Sin embargo, esta misma facilidad puede ser aprovechada por delincuentes. Al acercar una terminal portátil a una tarjeta con NFC activado, pueden ejecutar cargos sin que el usuario lo note, especialmente en lugares concurridos. Por ello, especialistas recomiendan desactivar esta función cuando no se esté utilizando y mantenerse alerta en espacios públicos. Como advirtió el Gobierno de la CDMX, “mantente alerta, protege tus tarjetas y revisa siempre tus movimientos para evitar sorpresas desagradables”.