La Ciudad de México y varios estados del centro y sur del país se despertaron este viernes 2 de enero con un sismo de magnitud 6.5, cuyo epicentro se ubicó a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

La alerta sísmica activó de inmediato los protocolos de emergencia en la capital, movilizando helicópteros, ambulancias y unidades de Protección Civil. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue sorprendida en plena conferencia matutina y evacuó junto a periodistas y trabajadores, mientras las autoridades revisaban la infraestructura estratégica y monitoreaban la ciudad. Hasta el momento, no se reportaron daños graves ni personas lesionadas.

MEX6411. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/01/2026.- Turistas salen de un hotel tras un sismo este viernes, en Acapulco (México). Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional. EFE/ David Guzmán Fuente: EFE David Guzmán

“¡Uy, está temblando!”: la presidenta evacuó Palacio Nacional en plena conferencia

A las 7:58 de la mañana, la alerta sísmica se activó en CDMX y en estados cercanos como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tabasco. Claudia Sheinbaum, junto con periodistas y funcionarios, desalojó el Salón Tesorería de Palacio Nacional siguiendo los protocolos de seguridad.

Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conocidos como Cóndores, sobrevolaron la capital para realizar un monitoreo aéreo. En paralelo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, activó el Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones en la región.

“ Gracias a todos por mantener la calma. Se portaron de primera ”, destacó la presidenta, resaltando la coordinación entre dependencias locales y federales.

CDMX en alerta: revisan puentes, vialidades y transporte tras el temblor

Tras el sismo, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizaron recorridos de inspección en puentes, vialidades primarias y sistemas de movilidad.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Metrobús detuvieron momentáneamente sus unidades como parte de los protocolos, reanudando el servicio tras verificar que no existían daños.

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó que no se detectaron incidentes en la red de trenes y que la circulación se normalizó de manera gradual. Las autoridades reiteraron la importancia de seguir únicamente información oficial y reportar cualquier emergencia al 911.

La memoria de 1985: un recordatorio de la vulnerabilidad de la capital frente a sismos

Este temblor revive la memoria del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dejó más de 12.000 muertos en la capital. Gran parte de la Ciudad de México está asentada sobre un antiguo lago, lo que aumenta la sensación de los movimientos sísmicos provenientes de la costa de Guerrero. Gracias a los protocolos actuales y la alerta temprana, miles de personas pudieron evacuar de manera preventiva y segura.