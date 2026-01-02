El sector de la construcción ha atravesado por un momento complicado este inicio de sexenio ante la caída de la inversión pública. (Foto: Archivo)

Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la confianza empresarial cerró 2025 en niveles negativos, especialmente sobre el momento para invertir en México.

Los tres sectores se muestran con una clara tendencia al pesimismo al momento de invertir en el país, pero la industria de la construcción es la que muestra la confianza más baja entre los sectores principales.

Durante diciembre, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi, la confianza del sector de la construcción sobre el momento adecuado para invertir en México se ubicó en 17.8 puntos, lo que representó una caída de 7.1 unidades en comparación con diciembre de 2024.

Además, el Inegi establece un mínimo de 50 puntos para separar el incremento de la contracción en la confianza. En el caso de la confianza de la construcción sobre el momento adecuado para invertir acumula 175 meses por debajo de ese umbral, lo que representa 14 años y medio.

El sector de la construcción ha atravesado por un momento complicado este inicio de sexenio ante la caída de la inversión pública, después del fin de las grandes obras de la administración pasada, que incluyeron la Refinería Olmeca, en Tabasco, así como el Tren Maya, en el sureste del país y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Ciudad de México.

En el mismo sentido, la manufactura tampoco considera que sea el momento adecuado para invertir en México: el indicador se ubicó en 35.8 unidades (-5.4% anual) y acumula 12 años y medio consecutivos por debajo del umbral de confianza.

La manufactura en México, particularmente el sector automotriz, ha sido afectada este año por la política económica que implementa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso un arancel de 8% a las exportaciones automotrices de México y Canadá que no cumplan con las reglas de contenido regional.

Además, en julio de este año inicia la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), mismo que podría endurecer las condiciones para el comercio trilateral.

Finalmente, el sector de comercio tampoco logró cambiar la tendencia de pesimismo: el indicador de confianza sobre el momento adecuado para invertir se ubicó en 31.2 unidades. Aunque este es el sector con la racha negativa más corta, acumula más de seis años y medio con una opinión pesimista sobre el momento adecuado para invertir en el país.