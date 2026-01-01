La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deseó este miércoles “todo lo mejor” a las familias mexicanas dentro y fuera del país y aseguró que el próximo año continuará dedicándose “en cuerpo y alma” por el bienestar de la población.

En un video mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria mexicana subrayó que el cierre de 2025 y la llegada del Año Nuevo 2026 es un momento de reflexión y balance anual.

El mensaje de Año Nuevo de Sheinbaum. EFE

“Que la pasen muy cerca de las familias, son momentos de reflexión, siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año”, dijo Sheinbaum en el audiovisual.

Claudia Sheinbaum le habló a los mexicanos en Estados Unidos

En su mensaje, la presidenta mexicana aprovechó para hacer una mención expresa a las comunidades migrantes en Estados Unidos, en un cierre de año marcado por la atención pública en la relación bilateral con Estados Unidos en temas comerciales, migratorios y de seguridad.

Como parte de su mensaje, Sheinbaum deseó “salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor” a las familias y “al prójimo”, y añadió una referencia explícita a la identidad nacional: “a nuestra patria, a México”.

En el mismo pronunciamiento, la presidenta sostuvo que en 2026 continuará enfocada en el servicio público, al afirmar que el próximo año se seguirá “dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”.

Sheinbaum animó a todos los mexicanos para que tengan un 2026 muy feliz

El mensaje cerró con un llamado de ánimo y celebración por el país, en línea con la tradición de fin de año en México.

“!Qué viva México y que vivan todas y todos ustedes! ¡Feliz año!”, exclamó la mandataria.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

Con este pronunciamiento, Sheinbaum colocó el acento en la unidad familiar y en el vínculo con los mexicanos en el exterior, un segmento que mantiene un peso social relevante por sus lazos comunitarios y su presencia en la conversación pública nacional, particularmente en periodos de alta movilidad y retorno temporal asociados a la temporada decembrina.

Fuente: EFE.