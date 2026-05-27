Con México, Estados Unidos y Canadá como sedes de la Copa Mundial FIFA 2026, los gobiernos de la región aceleran medidas de seguridad y control para los millones de aficionados que se movilizarán durante el torneo. Argentina, actual campeona del mundo, también busca fortalecer sus mecanismos de supervisión en eventos masivos.

Mientras México se prepara para recibir el partido inaugural y convertirse en el único país hispanohablante anfitrión del torneo, la Ciudad de Buenos Aires anunció una decisión inédita: integrar el registro de deudores alimentarios morosos al sistema nacional “Tribuna Segura”, utilizado en los estadios de fútbol.

Boca Juniors

Buenos Aires endurece controles para impedir el ingreso de deudores alimentarios a estadios

La administración porteña informó que la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos fue incorporada oficialmente al programa nacional Tribuna Segura, una herramienta utilizada para controlar el acceso a estadios y espectáculos masivos en todo el país.

La medida busca impedir que personas con deudas vinculadas al incumplimiento de pensiones alimenticias puedan ingresar a partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios, en momentos en que Argentina se prepara para recibir visitantes internacionales durante la fiebre mundialista.

“En la Ciudad hace un año que se prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, se puso a disposición la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos para incorporarla al programa Tribuna Segura”, señaló el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado oficial.

Las autoridades agregaron que la incorporación de estos datos permitirá “reforzar los controles en todo el país y también durante el Mundial” , en referencia al seguimiento que se realizará en eventos deportivos y de alta concurrencia vinculados al torneo de 2026.

Desde la implementación de este esquema de control, la Ciudad de Buenos Aires aseguró haber realizado 187 operativos en estadios y detectado a 162 personas registradas como deudores alimentarios, a quienes se les prohibió el acceso a las canchas.

La medida podría tener impacto también entre argentinos residentes en México o aficionados que viajen entre ambos países durante el Mundial. Quienes tengan demandas o registros activos por incumplimiento de obligaciones alimentarias en Argentina podrían enfrentar restricciones de acceso a partidos o controles migratorios vinculados a eventos deportivos, incluso sin conocer su situación judicial actual.

River Plate

Un control que busca expandirse durante el Mundial 2026

El anuncio ocurre mientras distintos gobiernos ajustan protocolos de seguridad y coordinación internacional de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, que será la más grande de la historia, con 48 selecciones nacionales y más de 100 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.