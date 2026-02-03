En esta noticia Carlos Slim con ‘Checo’ Pérez

América Móvil, el gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, repuntó hasta 4% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE) luego de anunciar una alianza estratégica con Cadillac F1, escudería que debutará en la Fórmula 1 en 2026 con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

En la BMV, las acciones de América Móvil avanzaron hasta 3.60% para cotizar en 18.63 pesos por unidad. En Nueva York, los ADR de la compañía subieron 4.15% a 21.70 dólares por título (Ciudad de México, 9:26 horas).

El impulso bursátil se dio después de que Cadillac F1 informara que firmó un convenio con América Móvil y sus marcas Telcel, Infinitum y Claro para la temporada debut del equipo en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA en 2026.

Redes sociales

De acuerdo con analistas de GBM, el acuerdo fortalece la presencia internacional de la empresa.

“El patrocinio con Cadillac F1 refuerza el posicionamiento de marca de AMX a escala global, apalancándose en la popularidad de ‘Checo’ Pérez y en la entrada de un nuevo equipo estadounidense a la Fórmula 1”, señalaron en un reporte.

Carlos Slim con ‘Checo’ Pérez

El comunicado detalla que Telcel, Claro e Infinitum aparecerán en los monoplazas que serán conducidos por Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, así como en distintos activos comerciales del equipo, tanto en pista como en el paddock.

“Nuestra alianza con Cadillac Formula 1 refleja la visión de América Móvil de impulsar plataformas tecnológicas de clase mundial que conectan talento, velocidad e innovación con millones de personas”, afirmó Marcela Velasco, CFO de la compañía.

Cadillac F1 operará desde tres centros estratégicos del automovilismo: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Reino Unido, lo que ampliará la exposición global de las marcas de América Móvil en mercados clave.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a América Móvil al equipo Cadillac Fórmula 1 en un momento tan emocionante de nuestro recorrido”, citó Tyler Epp, Global Head of Commercial de Cadillac.