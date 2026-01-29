Utilidad de BanBajío cae 15% en 2025, gana 9,000 MDP y su cartera de crédito avanza solo 4.6% anual

En esta noticia Carlos Slim agrega más dinero a su fortuna

Las acciones de Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, acumulan un rendimiento superior a 200% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), impulsadas por el rally en los precios del oro, la plata y el cobre.

Desde septiembre de 2025 y hasta la jornada del 28 de enero, los títulos de la minera avanzan 282.48%, de acuerdo con datos de Investing. No obstante, el movimiento se aceleró a partir del 20 de enero: en apenas ocho sesiones, el precio repuntó cerca de 50%, reflejando un incremento en el apetito por emisoras vinculadas a metales.

Tan solo en la jornada del 28 de enero, las acciones se dispararon 27.69%, con 1,103 operaciones registradas, en un contexto de elevada volatilidad.

El repunte se da en paralelo a un entorno internacional favorable para los metales. El oro y la plata han encontrado soporte en la expectativa de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, así como en la persistencia de riesgos geopolíticos, lo que ha fortalecido su atractivo como activos de refugio. En el caso del cobre, las perspectivas de mayor demanda asociada a la transición energética y a estímulos en economías clave han impulsado los precios, beneficiando a productoras con alta exposición al metal.

Con este desempeño, el valor de mercado de la compañía se ha incrementado en aproximadamente MXN $63,722 millones desde septiembre pasado, según un análisis de El Cronista, fortaleciendo la posición patrimonial del empresario.

Minera Frisco es considerada una emisora de baja bursatilidad, por lo que movimientos de compra o venta relativamente moderados pueden detonar variaciones abruptas en el precio, amplificando tanto las ganancias como los riesgos para los inversionistas.

La compañía, subsidiaria de Grupo Carso y enfocada en la exploración y explotación de yacimientos minerales, mantiene una exposición relevante a metales industriales y preciosos. Al tercer trimestre de 2025, su mezcla de ingresos estuvo compuesta principalmente por cobre 30%, oro 25% y plata 24%.

En términos financieros, la empresa reportó ingresos por MXN $9,723 millones al cierre de septiembre, mientras que la utilidad neta ascendió a 1,016 millones, revirtiendo la pérdida de 852 millones registrada en el mismo periodo previo.