Alpek puede regresar a la muestra de las empresas más bursátiles de la BMV.

Alpek tiene una nueva oportunidad para reincorporarse al selecto grupo de las emisoras más líquidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que podría aumentar su exposición ante inversionistas internacionales, de acuerdo con analistas.

Tras concretar la fusión con Controladora Alpek, la petroquímica regiomontana mejoró su perfil bursátil y su elegibilidad para integrar la muestra de las 35 empresas que conforman el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC).

La unificación corporativa se concretó el pasado 10 de diciembre. Como resultado de la operación, los accionistas de Controladora Alpek pasaron a ser accionistas directos de Alpek, bajo un factor de intercambio de 0.31 acciones de la emisora por cada título de la controladora.

Con esta transacción, la exsubsidiaria de Sigma Foods —antes parte de Alfa— consolidó su estructura corporativa y modificó de forma significativa su flotación accionaria.

“Esta reestructuración incrementará el capital flotante de la compañía del 18% al 71%, lo que elevará de manera considerable la liquidez de sus acciones en el mercado”, señalaron analistas de Signum Research en un reporte.

De acuerdo con datos de la BMV, Alpek cuenta con 2,100 millones de acciones en circulación. Del total, el 82% de la participación corresponde a Sigma Foods, con un valor aproximado de 858 millones de dólares, mientras que 3% se mantiene en manos de inversionistas institucionales, según información de Marketscreener.

Analistas de GBM destacaron que el aumento en el capital flotante de la emisora “mejora su posición para cumplir con los criterios de inclusión del IPC en 2026, lo que podría ampliar su base de inversionistas y elevar su visibilidad en el mercado”.

Cada seis meses, S&P Dow Jones Índices anuncia el rebalanceo del IPC con base en una metodología que contempla, entre otros criterios, haber sido negociada durante al menos los últimos tres meses; contar con un capital flotante mínimo de 10%; registrar una capitalización flotada de al menos 10,000 millones de pesos —calculada con el precio promedio ponderado de los últimos tres meses— y presentar un factor de mediana del importe operado (MTVR) anualizado de al menos 25% en los últimos tres y seis meses.

Derivado del proceso de escisión con Alfa, Alpek fue incluida de manera automática en el principal índice bursátil del país durante la primera mitad de 2025; no obstante, a finales de septiembre se anunció su salida.

Pertenecer al IPC implica formar parte de las 35 empresas más grandes, líquidas y representativas del mercado accionario mexicano, lo que suele traducirse en mayor visibilidad y demanda de acciones, particularmente por parte de inversionistas internacionales.

Alpek es uno de los mayores productores de PTA y PET a nivel global, con una capacidad instalada superior a 8 millones de toneladas. La compañía tiene presencia en nueve países y opera cerca de 34 plantas.

En el tercer trimestre del año, la empresa reportó una contracción de 16.3% en ingresos, que sumaron 31,076 millones de pesos, así como una pérdida neta de 673 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero.

En lo que va del año, las acciones de Alpek acumulan una caída de 27.1%. No obstante, el consenso de analistas que sigue a la emisora proyecta un potencial de alza superior a 48%, con un precio objetivo de 13.82 pesos por acción para los próximos 12 meses.

De los 12 analistas que dan cobertura a la compañía, seis recomiendan Mantener y el resto Compra.