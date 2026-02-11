Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que hay un trámite fundamental que conviene hacer antes de los 40 años: revisar y, en su caso, corregir los datos laborales y el número de semanas cotizadas. Gestionarlo con tiempo puede influir de forma directa y decisiva en el futuro. Cuando se habla del IMSS, muchas personas lo relacionan únicamente con consultas médicas o incapacidades. No obstante, existe un trámite importante que deben atender con tiempo los derechohabientes para evitar inconvenientes el día de mañana. Aunque parece un procedimiento sencillo, suele posponerse por diferentes motivos. Sin embargo, hacerlo a tiempo ayuda a prevenir contratiempos al momento de tramitar una pensión o iniciar el proceso de jubilación. El organismo llama a los mexicanos menores de 40 años a cumplir con un trámite esencial: verificar que la información registrada ante el IMSS sea correcta. Esto incluye: Antes de este rango etario años resulta más sencillo detectar y corregir errores, reclamar semanas faltantes y organizar con mayor claridad tu estrategia para el retiro jubilatorio. Con el paso de los años, comprobar empleos anteriores puede volverse complicado. Algunas empresas dejan de existir, los archivos se extravían y reunir pruebas laborales antiguas se dificulta. Si se detecta algún inconveniente cerca de la edad de retiro, es posible enfrentar la pérdida de semanas necesarias para obtener una pensión. Además, la edad permite un margen para decidir de cara al futuro, como ajustar el salario base de cotización, hacer aportes voluntarios o analizar el régimen pensionario que más convenga, según la situación personal. Se pueden consultar las semanas cotizadas en el portal del IMSS con los siguientes datos personales: Es posible que te pidan documentos como recibos de nómina, contratos o constancias laborales. Mientras más pronto inicies el proceso, más sencillo será reunir la documentación necesaria.