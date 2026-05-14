La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso en este año un sistema de visa electrónica dirigido a ciudadanos de Brasil, Ucrania, Turquía y Rusia que deseen viajar a México por turismo, negocios o visitas sin fines laborales. La medida forma parte del proceso de modernización de los servicios consulares y de la estrategia para agilizar la movilidad internacional, según informó la dependencia federal. Este trámite digital permite estar en el país hasta por 180 días y es válido únicamente para una entrada por vía aérea. Cabe destacar que la visa electrónica no reemplaza al visado tradicional que se tramita en embajadas y consulados, ni aplica para entradas múltiples o ingresos por tierra y mar. La SRE explicó que este mecanismo busca fortalecer la cooperación entre México y Brasil para facilitar el tránsito de personas de manera segura, ordenada y eficiente. También representa el primer trámite completamente digital gestionado por el gobierno mexicano desde el extranjero. La iniciativa forma parte de la meta del Gobierno federal de posicionar al territorio mexicano entre los cinco destinos turísticos más importantes del mundo hacia 2030, en línea con el Plan México. El proyecto se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Turismo, con el objetivo de impulsar el intercambio: Inicialmente, la plataforma estuvo disponible para ciudadanos brasileños y luego se amplió a personas de Ucrania, Turquía y Rusia. En todos los casos, la estancia permitida es de máximo 180 días sin autorización para realizar actividades remuneradas, y el trámite es gratuito. Aquellos que viajen desde Ucrania, Turquía y Rusia deben realizar la solicitud en línea mediante el sistema habilitado por el Instituto Nacional de Migración. La visa electrónica puede utilizarse para: Entre los requisitos principales se encuentra contar con un pasaporte con vigencia mínima de seis meses al momento del viaje. Además, las autoridades recomiendan iniciar el trámite al menos 30 días antes de la fecha prevista de ingreso a México. Tener la visa electrónica no significa que el acceso a México esté asegurado automáticamente. El personal migratorio puede solicitar pruebas adicionales relacionadas con el motivo del viaje. Entre los documentos que podrían requerirse se encuentran: Todos estos documentos deben presentarse ante las autoridades migratorias en el punto de entrada al país.