Recientemente, el Gobierno oficializó un traspaso significativo en la administración del Tren Maya, al ceder su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las autoridades prevén que este cambio mejore el servicio del transporte público, particularmente su infraestructura y gestión. La decisión del gobierno mexicano implicó la extinción de FONATUR Tren Maya, organismo que encabezó originalmente el desarrollo del proyecto y quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo central del cambio es fortalecer la operación y la gestión de una de las obras de infraestructura más emblemáticas del país. Conoce los detalles de este cambio y prepárate para gozar de un mejor servicio de transporte. Se espera que sea una reconfiguración administrativa histórica para el país. El proceso de transferencia tuvo un momento clave el 29 de agosto de este año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la desincorporación de FONATUR Tren Maya. Esta entidad, creada en 2018 tras un cambio de denominación y adscrita a la Secretaría de Turismo, dejó de operar para dar paso a una estructura unificada. A partir de entonces, Tren Maya, S.A. de C.V. quedó como la única empresa responsable del sistema ferroviario, bajo la conducción directa de la Sedena, lo que apunta a una administración más centralizada y eficiente. La consolidación fue posible gracias a una serie de disposiciones legales emitidas entre 2023 y 2024. En septiembre de 2023 se fijaron los lineamientos para que FONATUR y su filial transfirieran el proyecto a la nueva operadora. Posteriormente, un decreto presidencial del 1 de marzo de 2024 estableció como fecha límite el 12 de septiembre de ese mismo año para concluir la entrega, marcando el camino para la liquidación de la empresa anterior. Con el cambio de administración, este tren asumirá la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, así como la gestión de actividades comerciales y servicios complementarios asociados al sistema. Además de la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria. Este tren ampliará su servicio. El Programa Institucional 2025-2030 establece los ejes estratégicos de esta etapa: La transferencia del Tren Maya a la Sedena se manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el cual el proyecto se integra al eje de “Economía Moral y Trabajo”. Este enfoque resalta la importancia de la infraestructura en el desarrollo económico y social del país, promoviendo un modelo que prioriza el bienestar de la población. La validez jurídica del cambio quedó ratificada con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, mediante el cual se transfieren a esta dependencia los derechos y obligaciones del sistema ferroviario. La infraestructura de este sistema permitirá un mejor traslado de insumos médicos y apoyos alimentarios a las comunidades indígenas. También contribuirá a la seguridad en la frontera sur del país.