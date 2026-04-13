La seguridad de las finanzas personales enfrenta retos constantes en un entorno cada vez más digitalizado. Una de las recomendaciones que ha cobrado fuerza recientemente es el uso de papel aluminio para cubrir las tarjetas de crédito y débito. Aunque parezca un remedio casero poco sofisticado, esta práctica tiene un fundamento científico sólido que busca frenar el robo de información a distancia en entornos concurridos. De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, esta medida actúa contra el llamado “skimming inalámbrico”. Esta técnica permite a los delincuentes utilizar lectores de radiofrecuencia para copiar datos sensibles sin siquiera tocar la cartera de la víctima. El riesgo radica en la tecnología de pagos sin contacto (contactless), la cual facilita las transacciones pero también abre una puerta a posibles vulnerabilidades. Para entender por qué funciona, es necesario comprender la tecnología de los plásticos bancarios actuales. La mayoría cuenta con chips RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que permiten realizar pagos mediante ondas de radio. El papel aluminio, al ser un metal conductor, actúa como un escudo electromagnético que refleja y dispersa las ondas emitidas por lectores externos, impidiendo que la señal del chip sea captada. En términos técnicos, al envolver la tarjeta se crea una pequeña “jaula de Faraday”. Este recurso es una solución simple y económica para proteger la información en lugares de alta afluencia, como el transporte público o centros comerciales. Diversas pruebas confirman que el metal interfiere con la frecuencia de 13.56 MHz, estándar para las tarjetas de pago, siempre que la cobertura sea total. Quienes decidan adoptar esta medida, es fundamental hacerlo con cuidado para no afectar la vida útil del plástico. Se recomienda cortar un rectángulo a medida que cubra ambos lados y los bordes, evitando dobleces agresivos que puedan dañar el chip por presión mecánica. Además, es vital revisar periódicamente el estado del aluminio, ya que el desgaste o las roturas reducen drásticamente su capacidad de bloqueo. Es importante recordar que el papel aluminio es una barrera física contra un tipo específico de fraude. Aunque es una herramienta útil para enfrentar a los delincuentes digitales, no reemplaza otras medidas básicas de prevención. Mantener un control estricto sobre los estados de cuenta y activar las notificaciones de compra en la aplicación bancaria siguen siendo pasos indispensables para la salud financiera. Esta técnica representa un recurso accesible para quienes buscan una capa extra de privacidad sin invertir en carteras especializadas con protección RFID integrada. Al final del día, la prevención y el uso inteligente de materiales comunes pueden convertirse en la mejor defensa contra el fraude electrónico en México.