La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llamó al sistema financiero a prepararse para el acelerado crecimiento de la población adulta mayor, al advertir que este segmento representará cerca de 30% de la población mexicana hacia 2050, lo que obligará a bancos, aseguradoras y afores a fortalecer sus modelos de atención y accesibilidad.

Durante la renovación de la insignia del Protocolo de Atención a Personas Adultas Mayores a Afore Sura, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado, señaló que actualmente las personas mayores representan entre 13 y 14% de la población, pero el envejecimiento demográfico transformará las necesidades del sector financiero.

“Estamos viviendo algo que nunca había pasado en la historia. Personas mayores de 65 años con vida plena, con actividad económica y con ingresos. Es un segmento que va a seguir creciendo y para el que debemos estar preparados” , afirmó.

El funcionario explicó que, por la naturaleza de su operación, las administradoras de fondos para el retiro concentran una mayor proporción de clientes adultos mayores, por lo que consideró indispensable desarrollar mecanismos de atención especializados.

Brecha digital, uno de los principales retos

Rosado advirtió que uno de los mayores desafíos es la brecha digital, ya que sólo entre 42 y 43% de los adultos mayores utiliza internet, mientras que en el resto de la población el nivel de conectividad alcanza alrededor de 85%.

“Por eso es tan importante la atención presencial. El mundo financiero cambió con internet y los teléfonos inteligentes, pero es justamente ahí donde la brecha digital se hace más evidente y donde tenemos una gran área de oportunidad”, dijo.

Añadió que el protocolo emitido por la Condusef en 2022 busca establecer lineamientos para mejorar la atención de este segmento dentro del sistema financiero, mediante principios enfocados en la inclusión, accesibilidad y trato digno.

Sura renovó su compromiso

Como parte de la renovación de la insignia, Afore Sura presentó siete acciones para fortalecer la atención a las personas adultas mayores, entre ellas la Ruta de la Pensión, un esquema de orientación personalizada mediante aplicación móvil, portal web, asesoría financiera y campañas informativas.

La administradora también implementó aulas de educación financiera, caravanas de atención para adultos mayores, asesorías en vivo con interpretación en lengua de señas, contacto proactivo con clientes próximos a ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un botón de accesibilidad en su portal de internet y materiales impresos diseñados para facilitar la comprensión de los trámites previsionales.

El director general de Afore Sura, Emilio Bertrán, destacó que la atención a los trabajadores debe extenderse hasta el momento de su retiro.

“La edad de retiro y convertirse en adulto mayor son cosas que van de la mano. Es fundamental que seamos sensibles, empáticos y cercanos con los trabajadores que durante años depositaron su confianza en nosotros” , afirmó.

Bertrán agregó que el reconocimiento otorgado por la Condusef refrenda el compromiso de la administradora de acompañar a sus clientes desde el inicio de su vida laboral hasta la etapa de retiro, cuando una atención especializada cobra mayor relevancia.