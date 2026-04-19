El atún enlatado representa una opción accesible de proteína y omega-3, siendo parte de la dieta cotidiana de innumerables hogares. En efecto, el atún enlatado se considera una alternativa económica y viable para aquellos hogares donde el pescado fresco no es financieramente accesible. Es fundamental tener en cuenta que su consumo implica conocer la calidad real del producto y los ingredientes que la industria añade. Un consumo inadecuado del atún, ya sea por productos adulterados o mal etiquetados, puede tener repercusiones en la salud o inducir al engaño comercial. Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, llevó a cabo un estudio en 2024, en el cual evaluó 52 productos para verificar el cumplimiento de normas y salvaguardar a los consumidores. Marina Azul Premium (sólido en agua): No cumple; rebasó el límite de hojuelas permitido para denominarse “sólido”. Golden Hills (atún en trozos aceite con agua): Declaración incorrecta del medio de cobertura; dice “aceite con agua” pero es “agua con aceite”. Great Value (trozos en agua): Rebasó el 30% de hojuelas permitido para presentarse como trozos. Marina Azul Premium (sólido aceite oliva extra virgen): No cumple presentación; excede proporción de hojuelas. Dolores Premium (sólido aceite de oliva): Presentó sello de cumplimiento de NOM-235 sin comprobar documentalmente su uso. El estudio aplicó la NOM-235-SE-2020, que regula denominación, etiquetado, presentación y límites de soya. Algunas marcas infringieron estas reglas, desde proporciones indebidas de hojuelas hasta declaraciones incorrectas. Las fallas detectadas son consideradas engaños al consumidor, pues alteran la percepción del contenido real del producto y violan los parámetros oficiales de calidad establecidos por la Profeco. Estas opciones de atún enlatado del supermercado ofrecen contenido íntegro, etiquetado transparente y proteína acorde con lo declarado, convirtiéndose en alternativas seguras para quienes buscan atún confiable en supermercados. A pesar de que varias marcas incumplieron, la Profeco identificó productos que sí respetan masa drenada, presentación, proteína y etiquetado conforme a la NOM-235, garantizando calidad adecuada.