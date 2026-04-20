En medio de nuevas advertencias a consumidores, una práctica habitual en restaurantes volvió a quedar bajo la lupa. Lo que muchos consideran una costumbre cotidiana podría convertirse en un problema legal para los comercios. Durante los primeros meses de 2026, comenzaron a circular recordatorios oficiales que apuntan directamente a cómo se cobra la propina en bares, cafés y restaurantes. Aunque no se trata de una medida nueva, el énfasis actual pone el foco en sanciones que pueden ser elevadas. Para quienes suelen comer fuera, el dato no es menor. Hay situaciones específicas en las que ese cargo extra en la cuenta podría no corresponder, y desconocerlo puede implicar pagar de más sin necesidad. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó en 2026 que la propina en México es completamente voluntaria. No forma parte del precio del servicio ni puede ser incluida sin el consentimiento del cliente. Esto significa que ningún restaurante, bar o cafetería puede agregarla de forma automática en la cuenta. Tampoco puede sugerirse como un cargo obligatorio ni condicionar la atención a su pago, ya que perdería su carácter de gratificación voluntaria. El respaldo legal de esta medida está en la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente en su artículo 10. Allí se prohíben prácticas comerciales abusivas o coercitivas contra los consumidores. En términos concretos, la ley establece que: Por lo tanto, incluir la propina sin consentimiento se considera un cobro indebido que puede ser sancionado por las autoridades. Los comercios que incumplan estas disposiciones enfrentan sanciones económicas que pueden ser significativas. Según información oficial, las multas pueden ir desde montos mínimos hasta superar los 3 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso. Además, la autoridad considera factores como la reincidencia y el impacto en los consumidores. Estas medidas buscan desalentar una práctica que, aunque extendida, no está permitida por la ley. Para evitar problemas al momento de pagar, se recomienda: En caso de irregularidades, los consumidores pueden presentar una queja ante Profeco a través de sus canales oficiales. Conocer estas reglas no solo protege el bolsillo, también contribuye a que los establecimientos respeten la normativa vigente.