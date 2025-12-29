El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un nuevo procedimiento digital para proteger los recursos institucionales y prevenir fraudes o robo de identidad. A través de la plataforma IMSS Digital, los pensionados de los regímenes Ley 73 y Ley 97 deberán realizar una verificación biométrica.

Esta medida no implica pagos adicionales ni la obligación de acudir de manera presencial a alguna oficina. Se trata de un registro digital de identidad, mediante el cual se vinculan los datos biométricos del pensionado -como rostro y huella digital- con su expediente electrónico.

El registro biométrico en IMSS Digital es obligatorio para los pensionados en México

Dicho trámite es prioritario, particularmente tras detectarse un incremento en intentos de fraude relacionados con pensiones.

¿Hasta cuándo hay tiempo de verificar en IMSS Digital?

Por ahora, el IMSS no estableció una fecha límite específica para completar el registro biométrico. No obstante, aunque no hacerlo no genera sanciones inmediatas ni la suspensión del pago de la pensión , sí puede ocasionar restricciones en el acceso a servicios digitales.

Entre las posibles limitaciones se encuentra la imposibilidad de consultar recibos de pago, revisar el historial de movimientos, actualizar datos personales o acceder a la Cédula Digital de Salud.

¿Para qué sirve la Cédula Digital de Salud?

Se trata de una herramienta disponible en la aplicación IMSS Digital que permite a asegurados, pensionados y beneficiarios mayores de 18 años consultar de forma centralizada y segura su información médica.

A través de ella es posible revisar resultados de laboratorio, recetas, incapacidades, consultas médicas, hospitalizaciones y otros servicios, por lo que su activación resulta clave.

¿Cómo realizar el registro biométrico en IMSS Digital?

El trámite está diseñado para ser rápido y sencillo, y se realiza exclusivamente desde la aplicación IMSS Digital, sin necesidad de presentar documentos físicos. El proceso es el siguiente:

Descarga la app IMSS Digital desde Android o iOS y verifica que esté actualizada. Inicia sesión o crea una cuenta utilizando tu CURP y un correo electrónico vigente. Selecciona la opción “Cédula Digital IMSS”, ubicada en la parte superior derecha. Registra tu rostro siguiendo las indicaciones (sin lentes ni cabello que cubra la cara). Realiza dos tomas fotográficas: una a distancia y otra de cerca. Una vez validado el rostro, registra la huella digital colocando el pulgar en el área indicada.

Al finalizar, la aplicación generará un comprobante digital que confirma que el pensionado completó correctamente el registro biométrico.