A partir de 2026, una decisión tomada desde el ámbito legislativo modificará de forma directa la manera en que millones de automovilistas deben efectuar el pago de la verificación vehicular.

En las vísperas del comienzo de un nuevo año, se ha anunciado un descuento que llama la atención de un gran número de conductores del país tanto por el monto de dinero que deberán destinar a partir de ahora como por el alcance de este beneficio.

La medida busca incentivar el cumplimiento, pero también introduce nuevas reglas y categorías que marcarán un antes y un después en la verificación vehicular en el Estado de México (Edomex).

Verificación vehicular Edomex 2026: nuevos precios y descuentos históricos

El Gobierno del Edomex aprobó una reducción significativa en los costos de la verificación vehicular, incluida dentro del paquete fiscal 2026. En algunos casos, el descuento alcanza hasta el 73% respecto a las tarifas actuales.

¿Cuánto costará hacer la verificación vehicular en 2026? (Foto: Archivo)

Durante años, la verificación vehicular fue uno de los trámites más costosos y resistidos por los conductores del Edomex. En el último tiempo, primaban los grandes aumentos, las multas elevadas y el poco margen de alivio para la economía familiar. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar a partir del próximo año.

¿Cuáles serán los descuentos para la verificación vehicular en Edomex?

El holograma 00 bajará de 1,131 a 630 pesos.

El holograma 0 pasará de 566 a 152 pesos.

Los hologramas 1 y 2, costarán 152 pesos.

Esta reestructura busca que el precio no sea un obstáculo para cumplir con el trámite y mejorar la calidad del aire en una entidad con uno de los parques vehiculares más grandes del país.

Nuevos hologramas y requisitos para acceder a la verificación vehicular

A partir de 2026 se incorporan dos nuevas categorías. El holograma Tipo Exento Voluntario, que está dirigido a vehículos eléctricos, híbridos o de colección, y tiene un costo de 630 pesos, como constancia oficial de cumplimiento ambiental.

Además, se suma el holograma Tipo Rechazo, con un precio simbólico de 39 pesos, destinado a unidades que no pasen la prueba. Este documento sirve como comprobante para trámites posteriores.

Para acceder a los descuentos, los conductores deberán presentar una serie de documentos, entre los que se incluyen:

INE

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación

Domicilio reciente.

Además, es obligatorio no tener adeudos, multas pendientes ni verificaciones atrasadas, y agendar cita en el portal oficial. Cabe destacar que la verificación vehicular seguirá siendo obligatoria dos veces al año y las multas por incumplimiento se mantendrán 2026 en 3,394 pesos. Por esta razón, se aconseja checa el calendario oficial para realizar esta gestión a tiempo y sin demoras.