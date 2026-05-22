Despide el Impuesto a las Sucesiones y Donaciones: estas son todas las personas que no lo van a pagar en 2026 (Fuente: Shutterstock)

Recibir una herencia puede constituir un alivio económico en diversas circunstancias; sin embargo, también conlleva la necesidad de hacer frente a impuestos que, según la comunidad autónoma correspondiente, pueden representar una carga considerable.

De acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado: en 2024, el número de herencias rechazadas alcanzó los 54.811 casos, lo que equivale aproximadamente a una de cada seis.

En total, se procesaron 348.000 herencias durante el año. Esta cifra representa un descenso del 2,38% en comparación con 2023, cuando se llegó al récord histórico de 56.108 herencias rechazadas.

La razón más comúnmente alegada por quienes optan por rechazar una herencia es la incapacidad para afrontar el conocido como Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Según lo expuesto por el BBVA, “el Impuesto de Sucesiones se origina cuando hay una transmisión de bienes y/o derechos de una persona física a otra, en este caso ‘mortis causa’ (por causa de muerte) y a título gratuito”.

En 2026, algunas comunidades autónomas han decidido eximir a ciertos herederos del pago del impuesto de sucesiones, o aplicar bonificaciones de hasta el 100% , lo que implica que muchos no estarán obligados a abonar nada o únicamente una cantidad simbólica.

Qué comunidades no cobrarán el impuesto en 2026

El impuesto de sucesiones, cuya variación depende de la comunidad autónoma, ha suscitado una considerable cantidad de debates en años recientes. Aunque este tributo se determina en función de la comunidad de residencia, existen relevantes bonificaciones que permiten a numerosos beneficiarios eludir el pago por la herencia recibida.

A continuación, se describen las comunidades que implementarán las exenciones o bonificaciones destacadas para el año 2026:

Andalucía : Los herederos pertenecientes a los grupos I e II (descendientes, ascendientes y cónyuges) no incurrirán en costos si la herencia no excede el millón de euros. Superada esta cifra, estarán obligados a tributar, pero podrán beneficiarse de una bonificación del 99% sobre la cuota tributaria. Los hermanos, sobrinos y tíos tienen derecho a una reducción de hasta 250.000 euros.

: Los herederos pertenecientes a los grupos I e II (descendientes, ascendientes y cónyuges) no incurrirán en costos si la herencia no excede el millón de euros. Superada esta cifra, estarán obligados a tributar, pero podrán beneficiarse de una bonificación del 99% sobre la cuota tributaria. Los hermanos, sobrinos y tíos tienen derecho a una reducción de hasta 250.000 euros. Castilla y León : Para los descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes, se aplica una bonificación del 99% en la cuota tributaria, con reducciones en la base imponible que oscilan entre 300.000 y 400.000 euros.

: Para los descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes, se aplica una bonificación del 99% en la cuota tributaria, con reducciones en la base imponible que oscilan entre 300.000 y 400.000 euros. Madrid : Los familiares directos (grupos I e II) reciben una bonificación del 99%. A partir de julio de 2025, los hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) disfrutarán de una bonificación del 50%, incrementada desde el 25% anterior.

: Los familiares directos (grupos I e II) reciben una bonificación del 99%. A partir de julio de 2025, los hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) disfrutarán de una bonificación del 50%, incrementada desde el 25% anterior. Galicia : Los herederos menores de 21 años están exentos del pago por herencias que no superen el millón de euros. Los hijos mayores de 21 años, cónyuges y ascendientes están exentos hasta 400.000 euros, con una bonificación del 99% para los menores de 21 años.

: Los herederos menores de 21 años están exentos del pago por herencias que no superen el millón de euros. Los hijos mayores de 21 años, cónyuges y ascendientes están exentos hasta 400.000 euros, con una bonificación del 99% para los menores de 21 años. Islas Baleares : Los descendientes, ascendientes y cónyuges cuentan con una bonificación del 100%. Los hermanos disfrutan de una bonificación del 25%, que se incrementa al 50% si el fallecido no tenía descendientes o había desheredado a los mismos.

: Los descendientes, ascendientes y cónyuges cuentan con una bonificación del 100%. Los hermanos disfrutan de una bonificación del 25%, que se incrementa al 50% si el fallecido no tenía descendientes o había desheredado a los mismos. Comunidad Valenciana : Se aplica una bonificación del 99% para familiares directos (grupos I e II) desde 2023. Novedad para 2026 : A partir del 1 de junio de 2026, los hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) recibirán una bonificación del 25%, que se elevará al 50% a partir del 1 de junio de 2027.

: Se aplica una bonificación del 99% para familiares directos (grupos I e II) desde 2023. : A partir del 1 de junio de 2026, los hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) recibirán una bonificación del 25%, que se elevará al 50% a partir del 1 de junio de 2027. Canarias : Se concede una bonificación del 99,9% para descendientes, ascendientes y cónyuges, lo que prácticamente equivale a la eliminación del impuesto.

: Se concede una bonificación del 99,9% para descendientes, ascendientes y cónyuges, lo que prácticamente equivale a la eliminación del impuesto. La Rioja: Bonificación del 99% para todos los herederos del impuesto, sin distinción de parentesco y sin límite de importe a partir de 2024.

Dile adiós al Impuesto a las Sucesiones y Donaciones: estas son todas las personas que no lo van a pagar en 2026 (foto: archivo).

Impacto de esta medida en las finanzas públicas

Pese a las citadas bonificaciones, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtió en enero de 2025 que este sistema genera desigualdades, beneficiando principalmente al 10% de los hogares más adinerados.

De acuerdo con su análisis, casi la mitad de los herederos no estaría obligada a tributar aunque se eliminaran las bonificaciones actuales, ya que las reducciones de la base imponible son suficientes para exonerarlos del pago. Las bonificaciones del 99% implementadas en diversas comunidades autónomas solo benefician a las familias con mayor riqueza.

Este hecho ha conducido a varios expertos a solicitar una armonización del impuesto de sucesiones entre todas las comunidades autónomas, limitando las bonificaciones que favorecen a una minoría, lo que contribuiría a disminuir la desigualdad, mejorar la igualdad de oportunidades y fortalecer las finanzas públicas autonómicas.

No obstante, las comunidades autónomas continúan gestionando este tributo de forma independiente, manteniendo una competencia fiscal que, según Gestha, “incrementa la desigualdad tributaria entre los hogares y reduce la recaudación de estos impuestos cedidos.”