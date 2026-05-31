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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este domingo, 31 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 06.46 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 97 km al suroeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 17 kilómetros, latitud de 15.878° y una longitud de -98.826°.

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Hubo un terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter en oaxaca (foto: Freepik).
Hubo un terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter en oaxaca (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

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¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Al finalizar, se recomienda cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin correr, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial.

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