El reemplazamiento de placas vehiculares en Veracruz ya es un hecho confirmado. La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que en 2026 se aplicará de forma obligatoria un programa estatal que alcanzará a todo el parque vehicular, con el objetivo de actualizar el padrón, reforzar la seguridad y ordenar la circulación en la entidad.

Las autoridades ya cuentan con un decreto publicado, tarifas definidas y un esquema de descuentos que será informado oficialmente en los próximos días, por lo que los conductores deberán estar atentos para evitar sanciones.

La gobernadora Rocío Nahle anunció que el reemplazo de placas será general y obligatorio en Veracruz a partir de enero de 2026. Fuente: Shutterstock.

El cambio de placas será general y obligatorio en Veracruz

Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal dejó en claro que el reemplazamiento no será opcional ni limitado a ciertos modelos o años, sino que aplicará para todos los automóviles registrados en el estado.

Nahle reiteró que se trata de una medida ya confirmada y descartó versiones que apuntaban a una aplicación parcial o gradual: el programa abarcará todo el padrón vehicular veracruzano.

Ya hay decreto, costos definidos y descuentos en camino

La gobernadora informó que el decreto correspondiente ya fue publicado, por lo que el proceso cuenta con sustento legal. Además, señaló que el Gobierno del Estado dará a conocer una comunicación oficial clara y detallada donde se especificarán:

los costos del trámite ,

los plazos para cumplir ,

y el porcentaje de descuentos que se aplicarán según el calendario establecido.

El objetivo es evitar confusiones y permitir que los automovilistas puedan planear con anticipación el cumplimiento del trámite.

🚗 En enero de 2026 inicia el Canje de Placas para actualizar el registro vehicular.



🎯 Obtén 50% de subsidio al realizar tu canje en los primeros meses.



🗓️ Desde el 1° de enero en https://t.co/FZCdqbQIPO#PorAmorAVeracruz ❤️ pic.twitter.com/eps9w5Pcir — Rocío Nahle (@rocionahle) December 30, 2025

Qué pasa si no cambias las placas: la advertencia para conductores

Las autoridades estatales adelantaron que quienes no realicen el reemplazo de placas dentro del periodo establecido podrían enfrentar consecuencias administrativas, incluida la prohibición de circular.

Por ello, el Gobierno de Veracruz afina los últimos detalles operativos y de difusión para que la ciudadanía cuente con información precisa, la cual será publicada únicamente a través de canales oficiales.